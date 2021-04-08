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Настя Каменских выпустила свое реалити-шоу, где показала ссору с Потапом (видео)

Сегодня, 17:29

Певица улетела в Мексику снимать собственное шоу

Пока все выпускают видеоблоги, Настя Каменских решила пойти дальше и запустить собственное реалити – "Девочки рулят". Кстати, недавно она презентовала одноименный трек.

Настя собрала небольшую компанию близких ей людей, а именно – свою маму Лидию, подругу Анну Андрийчук (экс-супругу Позитива), а также своих менеджеров – Илону и Валерию и отправилась в Мексику.

Настя Каменских со своей матерью Лидией и подругой Анной Андрийчук
Настя Каменских со своей матерью Лидией и подругой Анной Андрийчук
Фото: пресс-служба

В первой серии Настя показала, как она сообщает близким о том, что купила билеты. Конечно, все были в шоке и сначала отказались, но в итоге полетели.

Что касается супруга артистки – Потапа, ему она тоже ничего не говорила о поездке. Его реакцию на новость о путешествии Настя сняла на камеру.

"Мне нравится Мексика, мы всегда ездили вместе. Я твой муж, я хотя бы мог бы знать о таких сюрпризах заранее. Это не очень правильно по отношению к мужу, как минимум", – сказал Потап.

Скриншот: видео с YouTube

Зрители оценили новый проект артистки и уже пишут восторженные комментарии под видео, однако были и те, кто подумал, что в ролике все постановочное. Некоторые утверждают, что Потап и вовсе полетел в Мексику вместе с Настей.

"Мне кажется, что начало немного наигранное", "Так много постановочных моментов, все чувствуется", "Очень прикольно, но видно, что много постановок", "В аэропорту их (Настю и Потапа – Ред.) видели вместе", – пишут поклонники.

Скриншот: YouTube

В первом выпуске Настя показала, как она со своими "девочками" заселяется на виллу. Всего будет 10 эпизодов, в которых Каменских, по ее словам, будет делиться с поклонниками всем самым важным и сокровенным.

Напомним, СМИ рассекретила стоимость дома Насти Каменских и Потапа.

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