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Насилие над младенцами в скандальном фильме "Дау. Дегенерация" не подтвердилось – дело закрыли

Сегодня, 12:35

Работники полиции не обнаружили признаки уголовных преступлений

Уголовное производство по возможному факту пыток детей на съемках фильма "ДАУ. Дегенерация" скандального режиссера Ильи Хржановского закрыто. К таком заключению пришли сотрудники полиции на основе собранных во время досудебного расследования доказательств. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Харьковской области.

Кадр из фильма "ДАУ. Дегенерация"
Кадр из фильма "ДАУ. Дегенерация"
Фото: Скриншот из YouTube

В заявлении полиции отмечается, что следователи допросили директора Харьковского детского дома, воспитанники которого принимали участие в съемках, медсестер, которые сопровождали младенцев, представителей съемочной группы, а также других работников учреждения.

"Следователи установили, что в фильме "ДАУ. Дегенерация ", распространенном в открытом доступе во всемирной сети "Интернет", не содержатся произведения, пропагандирующие культ насилия и жестокости", – говорится в заключении.

Предистория

О фильме "ДАУ. Дегенерация" массово заговорили в апреле прошлого года. Дело в том, что в съемках скандального фильма о жизни советского физика и лауреата Нобелевской премии Льва Ландау принимали участие младенцы из детского дома. При этом, сцены имели насильственный характер. К головам младенцев подключали электроды, чтобы выявить эпилептические состояния. Дети плакали в кадре.

Тогда же прокуратура Харьковской области открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 3 ст. 300 (за ввоз, изготовление или распространение произведений, которые пропагандируют культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) Уголовного кодекса Украины.

Съемки экспериментального фильма "Дау", состоящего из 13 частей, проходили в Харькове. Там было обустроено 35 съемочных локаций, где жили все актеры проекта.

Кадр из фильма "Дау"
Кадр из фильма "Дау"
Фото: kino-teatr.ru

В итоге в России к показу допустили лишь девять частей фильма. Другие же – были запрещены к показам, так как их содержание пропагандирует насилие и порнографию.

Сам же Илья Хржановский заявлял, что сцены с детьми и насилием – это часть художественного образа и кинематографического языка.

Напомним, что фильм "Дау. Наташа" получил две награды Берлинале-2020.

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