Насилие над младенцами в скандальном фильме "Дау. Дегенерация" не подтвердилось – дело закрыли

Работники полиции не обнаружили признаки уголовных преступлений

Уголовное производство по возможному факту пыток детей на съемках фильма "ДАУ. Дегенерация" скандального режиссера Ильи Хржановского закрыто. К таком заключению пришли сотрудники полиции на основе собранных во время досудебного расследования доказательств. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Харьковской области.

Кадр из фильма "ДАУ. Дегенерация" Фото: Скриншот из YouTube

В заявлении полиции отмечается, что следователи допросили директора Харьковского детского дома, воспитанники которого принимали участие в съемках, медсестер, которые сопровождали младенцев, представителей съемочной группы, а также других работников учреждения.

"Следователи установили, что в фильме "ДАУ. Дегенерация ", распространенном в открытом доступе во всемирной сети "Интернет", не содержатся произведения, пропагандирующие культ насилия и жестокости", – говорится в заключении.

Предистория

О фильме "ДАУ. Дегенерация" массово заговорили в апреле прошлого года. Дело в том, что в съемках скандального фильма о жизни советского физика и лауреата Нобелевской премии Льва Ландау принимали участие младенцы из детского дома. При этом, сцены имели насильственный характер. К головам младенцев подключали электроды, чтобы выявить эпилептические состояния. Дети плакали в кадре.

Тогда же прокуратура Харьковской области открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 3 ст. 300 (за ввоз, изготовление или распространение произведений, которые пропагандируют культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) Уголовного кодекса Украины.

Съемки экспериментального фильма "Дау", состоящего из 13 частей, проходили в Харькове. Там было обустроено 35 съемочных локаций, где жили все актеры проекта.

Кадр из фильма "Дау" Фото: kino-teatr.ru

В итоге в России к показу допустили лишь девять частей фильма. Другие же – были запрещены к показам, так как их содержание пропагандирует насилие и порнографию.

Сам же Илья Хржановский заявлял, что сцены с детьми и насилием – это часть художественного образа и кинематографического языка.

Напомним, что фильм "Дау. Наташа" получил две награды Берлинале-2020.

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