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Насильство над немовлятами в скандальному фільмі "Дау. Дегенерація" не підтвердилося – справу закрили

Сьогодні, 12:35

Працівники поліції не виявили ознаки кримінальних злочинів

Кримінальне провадження щодо можливого факту катувань дітей на зйомках фільму "ДАУ. Дегенерація" скандального режисера Іллі Хржановського закрито. До такого висновку прийшли співробітники поліції на основі зібраних під час досудового розслідування доказів. Про це повідомляється на сайті Національної поліції Харківської області.

Кадр з фільму "ДАУ. Дегенерація"
Кадр з фільму "ДАУ. Дегенерація"
Фото: Скріншот з YouTube

У заяві поліції зазначається, що слідчі допитали директора Харківського дитячого будинку, вихованці якого брали участь у фільмуванні, медсестер, які супроводжували немовлят, представників знімальної групи, а також інших працівників установи.

Слідчі встановили, що у фільмі "ДАУ. Дегенерація", розповсюдженому у відкритому доступі у всесвітній мережі "Інтернет", не містяться твори, що пропагують культ насильства та жорстокості", – йдеться у висновку.

Передісторія

Про фільм "ДАУ. Дегенерація" масово заговорили у квітні минулого року. Річ у тім, що в зйомках скандального фільму про життя радянського фізика і лауреата Нобелівської премії Льва Ландау брали участь немовлята з дитячого будинку. При цьому, сцени мали насильницький характер. До голів немовлят підключали електроди, щоб виявити епілептичні стани. Діти плакали в кадрі.

Тоді ж прокуратура Харківської області відкрила кримінальне впровадження за ч. 2 ст. 127 (катування) та ч. 3 ст. 300 (за ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію) Кримінального кодексу України.

Зйомки експериментального фільму "Дау", що складається з 13 частин, проходили в Харкові. Там було облаштовано 35 знімальних локацій, де жили всі актори проєкту.

Кадр з фільму "Дау"
Кадр з фільму "Дау"
Фото: kino-teatr.ru

У підсумку в Росії до показу допустили лише дев'ять частин фільму. Інші ж – були заборонені до показів, оскільки їх зміст пропагує насильство і порнографію.

Сам же Ілля Хржановський заявляв, що сцени з дітьми й насильством – це частина художнього образу і кінематографічної мови.

Нагадаємо, що фільм "Дау. Наташа" отримав дві нагороди Берлінале-2020.

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