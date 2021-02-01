Главные кинопремьеры февраля. Рассказываем, на что пойти в кино

Обзор интересных киноновинок месяца

В Украине 2021-й начался с локдауна, поэтому у киноманов не было возможности посещать кинотеатры целый месяц. Зато можно оторваться по полной в феврале, ведь в графике премьер достаточно хороших фильмов. В этом месяце также выйдут и запоздавшие киноленты из 2020-го, выход которых решили перенести.

Но в нашем обзоре мы покажем и расскажем о самых ожидаемых премьерах последнего зимнего месяца.

Кинопремьеры февраля Фото: themoviedb.org, youtube.com

Дата премьеры: 4 февраля

Детективный триллер с элементами комедии и сатиры, который рассказывает о девушке по имени Кассандра (Кэри Маллиган). Когда-то она была успешной студенткой в престижном медицинском университете, но один трагический случай изменил все. Теперь она живет двойной жизнью. Днем – бариста в кофейне, а периодически по вечерам Кэсси примеряет на себя разные образы, идет в клубы и бары и, прикидываясь пьяной, ожидает когда к ней подойдет очередной "хороший парень"... Но неожиданно в ее жизнь возвращаются университетские знакомые из прошлого, и все переворачивается с ног на голову.

Фильм уже получил немало наград и номинаций, включая премию "Независимый дух", на которую была номинирована актриса Кэри Маллиган. Поэтому фильм вполне может стать претендентом на "Оскар".

"Птица в клетке"

Дата премьеры: 4 февраля

Недалекое будущее. В мире быстро распространяется смертельный вирус. Эпидемия, мировая экономика погибает, города стремительно пустеют. Вводят жесткий карантин, а больных вирусом изолируют в страшные карантинные лагеря. Курьеру Нико повезло – у него редкий иммунитет к этой болезни и он может свободно передвигаться по городу. Когда его возлюбленная Сара заражается вирусом, он понимает, что у него несколько часов, чтобы спасти девушку от фактически смертельного лагеря.

Сценарий к фильму и весь видеоряд – результат вдохновения глобальной пандемией 2020 года, ведь фильм полностью снят в єтот период.

Дата премьеры: 4 февраля

Заместитель шерифа округа Керн Джо Диксон по прозвищу "Дик" отправляется на задание в Лос-Анджелес. Невольно он оказывается втянут в поиски серийного убийцы, который держит в страхе весь город. Поиски убийцы ведет сержант Джим Бакстер. Он впечатлен полицейским инстинктом Дика, который легко находит необходимые для дела мелочи. Вот только соблюдать правила Дик любит не всегда, что ставит перед сложным выбором Бакстера. Да и само расследование затрагивает тревожные секреты их прошлого Дика.

Дата премьеры: 11 февраля

Бывший профессиональный снайпер Джим оставил войну в прошлом. Теперь он ведет мирную и уединенную жизнь в Аризоне. Но однажды, волею случая он вступился за беззащитного мальчика, который стал свидетелем преступления. В результате Джим оказался втянут в жестокие игры властного наркокартеля. С этого момента Джиму придется восстановить все свои боевые навыки, так как он ступил на тропу войны с влиятельными лицами. Теперь цель Джима сохранить себе жизнь любой ценой.

Дата премьеры: 18 февраля

В основе фильма реальная история мавританца Мохаммеда Ульд Слахи, которого власти США подозревают в вербовке террористов во время терактов 11 сентября. Его без официальных обвинений отправляют в тюрьму в Гуантанамо. Лишь спустя несколько мучительных лет, проведенных в тюрьме, он получает возможность обратиться к адвокату и начать борьбу за свое освобождение. Борьбу с правительственной машиной США начинает адвокат Нэнси Голландер и ее помощница Терри Дункан. Шокирующая правда станет достоянием общественности.

"Афера Оливера Твиста"

Дата премьеры: 18 февраля

Оливер, молодой художник-одиночка, расписывающий городские здания и успешно избегающий встречи с полицейскими. Однажды он попал в поле зрения бандитов, которым как раз нужен такой человек, как он. Но Оливер не владеет воровским ремеслом. Главарь планирует ограбление-месть, а Оливеру помогают члены банды овладеть недостающими навыками. Цель ограбления – бесценная картина. Все идет гладко до того момента, пока… предательство не сыграет злую шутку.

Дата премьеры: 19 февраля

Криминальный комедийный триллер с Розамунд Пайк и звездой "Игры престолов" с Питером Динклейджем стоит посмотреть хотя бы ради такого крутого каста. Однако и сюжет тут мощный: хитрая и умная Марла сделала успешную юридическую карьеру под видом "заботы" о своих богатых клиентах. Все бы и дальше шло на руку Марле, если бы не ее новая подопечная – клиентка оказывается не такой уж простой и готова вывести аферистку на чистую воду.

Ранее мы делали обзор самых ожидаемых украинских фильмов года.

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