Что вы не знали об "Аватаре": тайны создания одного из самых кассовых фильмов всех времен

Спустя десять лет создатели готовят для нас сиквелы

Пока вы ждете вторую часть "Аватара", которую прямо во время пандемии снимали в Новой Зеландии, мы расскажем, как Джеймсу Кэмерону удалось превзойти все снятые до этого киноленты. В свое время "Аватар" стал самым кассовым фильмом в истории кино (потом его обошли "Мстители: Финал"), но согласитесь, что впечатления после просмотра были фантастическими.

Всего за полтора месяца проката в 2009 году "Аватар" собрал в кинотеатрах два миллиарда долларов, а общие сборы составили почти три миллиарда. В фильме нам показали такую компьютерную графику, которую мы ранее не видели ни в одном фильме. Но как же жители планеты Пандоры и все остальные элементы "Аватара" стали такими реальными? О тайнах создания проекта рассказали в новом выпуске "Ранку з Україною".

Кадр из фильма "Аватар" Фото: themoviedb.org

1. Технология motion capture

У на`ви был такой реалистический вид благодаря технологии motion capture. Актеров одевали в костюмы с датчиками, которые передавали информацию на компьютер и создавали внешность персонажей.

Джеймс Кэмерон стал первым режиссером, которому удалось оживить компьютерные глаза. Вместе с технологами он разработал шлемы с мини-камерами, которые максимально близко снимали мимику и глаза актеров. Но на этом режиссер не остановился.

2. Виртуальная камера

Вместе со специалистами по визуальным эффектам Джеймс Кэмерон первым разработал виртуальную камеру. Она позволила увидеть виртуальное пространство в режимер реального времени.

Как снимали Аватар – за кадром Фото: srushtivfx.com/

Над визуалом также работали и украинские специалисты. Например, отделе водных эффектов работал Антон Огнев из Луганска. И вероятно, что это не последнее сотрудничество украинцев с Кэмероном, ведь сюжет второй части будет разворачиваться под водой.

3. Большая часть бюджета – на визуал фильма

Визуальные эффекты и графика стоили огромную сумму, поэтому на актерских гонорарах пришлось сэкономить. Например, известно, что актрисы Сигурни Уивер и Зои Солдана ради идеи фильма согласилась на символическую оплату. Конечно же, гонорар был не слишком маленький, но в сравнении с гонорарами актеров многих других блокбастеров – сумма была значительно меньше.

Теперь уже известно, что вторая часть "Аватара" отснята, и даже третья часть на стадиях завершения. Премьера "Аватара 2" ожидается в 2022 году.

Узнайте больше подробностей о создании "Аватара" в сюжете:

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