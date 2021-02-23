Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Камалия рассказала, как Захур воспитывает дочек: Папа грозится отправить в бомжатскую школу

Сегодня, 18:16

Певица назвала главный страх дочек

Певица Камалия и миллиардер Мохаммад Захур, которые недавно рассказали о первом свидании, души не чают в своих дочках Мирабелле и Арабелле. Несмотря на свой статус, пара старается не баловать детей. В эксклюзивном интервью программе "Зіркоманія" на телеканале "Украина 24" Камалия рассказала о том, как воспитывает дочек и назвала их главный страх.

Камалия и Захур воспитывают дочерей Мирабеллу и Арабеллу по принципу плохой и хороший полицейский. Певица признается, что более строгая роль досталась ей, потому что у мужа очень мягкий характер. За плохое поведение двойняшек штрафуют – сокращают время игры на планшетах.

Камалия с мужем и детьми
Камалия с мужем и детьми
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Певица рассказывает, что больше всего не любит детские истерики и пытается их игнорировать.

"Просто она упала на пол как букашка, начала закатывать истерику, плакать. Я запретила всем подходить, она успокоилась сама", – рассказала Камалия

День двойняшек Мирабель и Арабеллы распланирован поминутно. Свободно времени у девочек почти нет.

"Они занимаются и конным спортом, и гимнастикой, и плаваньем, рисованием, и ходят на пошив мягких игрушек", – рассказала певица.

В каждой состоятельной семье свое отношение к финансовому воспитанию детей. Камалия утверждает, что несмотря на большие возможности своих дочерей приучает к скромности.

Камалия с мужем и дочками
Камалия с мужем и дочками
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"В принципе стараемся не сильно баловать, ну конечно игрушки хорошие покупаем, ну опять же это за какие-то заслуги. На дни рождения, Новый год очень хотели телефоны, хотели смарт-часы", – рассказывает певица.

Но образование звездные супруги денег не жалеют. Мирабелла и Арабелла учатся в британской школе в Киеве. Учебный год там стоит 50000 долларов. Но, если девушки плохо учатся, отец проводит воспитательную работу. Запугивает обычной школой.

"Папа грозится, я вас отправлю учиться в бомжатскую школу. Интересуются, что такое бомжатская школа. Я нашла в YouTube сельские школы, какие-то такие развалены, с ужасными партами и показываю видео, у них становятся круглые глаза. Говорят, папа, мы будем учиться, слушаться", – рассказала Камалия.

Смотрите интервью Камалии для программы "Зіркоманія":

Ранее певица Камалия призналась, почему боялась выходить замуж.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Камалия призналась, какой самый дорогой подарок ей делал супруг-миллионер Камалия об ужасных последствиях коронавируса: "Появились головные боли" Певица Камалия открыла кафе в центре Киева (фото, видео)
Камалия дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Дочь королевы Елизаветы удивила беспорядком в своей гостиной
Дочь королевы Елизаветы удивила беспорядком в своей гостиной
Популярная украинская теннисистка пришла в фитнес-зал в белье
Популярная украинская теннисистка пришла в фитнес-зал в белье

Популярные статьи

Сегодня, 11:37Вкусно

Готовим правильный рис для домашних суши и роллов

Сегодня, 06:38Психо

Гороскоп на сегодня 23 февраля: Овны будут полны идей, а Раку нужно расслабиться

Вчера, 17:59Звездно

Сын госпитализированного Чапкиса не смог прилететь в Украину к отцу

Вчера, 17:46Вкусно

Пироги и пирожки с капустой: 3 рецепта начинки

Вчера, 15:12Вкусно

Ваш бисквит не получился? Вот 5 ошибок при выпекании

Вчера, 14:52Психо

Рейтинг жен по знаку зодиака: кто лучшая супруга?

Вчера, 13:05Звездно

Очень грустный принц Чарльз проведал больного 99-летнего отца в больнице: фото

Вчера, 11:18Вкусно

Как приготовить вкусный хумус: 5 рецептов восточной закуски

Вчера, 05:19Психо

Гороскоп на сегодня 22 февраля: Близнецам нужно выдохнуть, а Раков ждет спокойный понедельник

Вчера, 01:03Звездно

"Голос країни": в Сети жестко критикуют Надежду Мейхер после выступления "Алиби" на шоу

21 февраляПсихо

Гороскоп на неделю 21-27 февраля: все знаки зодиака

21 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 21 февраля: Водолею нужно расслабиться, а у Рыб удачный день

21 февраляEvents

21 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

20 февраляЗвездно

Винник танцевал с Каменских, а Данилко плакал: как прошел пятый эфир шоу "Маска"

20 февраляЗвездно

Секрет раскрыт: кто скрывался в костюме Козы на шоу "Маска"

20 февраляЗвездно

Участница "Маски" заставила плакать Андрея Данилко

Новости партнеров

Начиналось с почек: что произошло с Сергеем Бабкиным
Начиналось с почек: что произошло с Сергеем Бабкиным
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
Тина Кароль довела до слез Дорофееву
Тина Кароль довела до слез Дорофееву
Четыре вредные привычки, повышающие шансы умереть от COVID-19
Четыре вредные привычки, повышающие шансы умереть от COVID-19
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Собчак решила оголиться перед 40-летием на Мальдивах
Собчак решила оголиться перед 40-летием на Мальдивах
Украинцы удивлены новой внешностью Натальи Могилевской
Украинцы удивлены новой внешностью Натальи Могилевской
СМИ назвали версию гибели звездного стилиста Александра Шевчука
СМИ назвали версию гибели звездного стилиста Александра Шевчука

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять