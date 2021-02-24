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Звезда фильма "Спеши любить" впервые стала мамой: трогательное фото малыша

Сегодня, 13:28

Актриса и ее супруг радостно поприветствовали малыша

Американская певица и актриса из популярного фильма "Спеши любить" Мэнди Мур стала мамой. У нее и ее супруга Тейлора Голдсмита, за которого она вышла замуж три года назад, впервые родился сын. Фотографию новорожденного чада актриса показала поклонникам в своем Instagram-аккаунте.

Мэнди Мур и Тейлор Голдсмит
Мэнди Мур и Тейлор Голдсмит
Фото: instagram.com/mandymooremm

К снимку Мэнди Мур оставила трогательную подпись:

"Гас здесь. Наш милый мальчик, Август Гаррисон Голдсмит. Он оказался пунктуален и прибыл точно в назначенный срок, к большой радости родителей. Мы были готовы испытать совершенно новую любовь, но это выходит за рамки того, что мы могли себе представить".

На фото маленький Август одет в комбинезон, но полностью лица не видно.

Фотография малыша менее, чем за сутки, собрала уже почти миллион лайков.

Сын Мэнди Мур и Тейлора Голдсмита
Сын Мэнди Мур и Тейлора Голдсмита
Фото: instagram.com/mandymooremm

Мэнди Мур и музыкант из инди-рок группы Dawes Тейлор сыграли свадьбу 18 ноября в 2018 году. До этого актриса была замужем за рок-музыкантом Райаном Адамсом, но у пары детей не было. Поэтому и для Мэнди, и для Тейлора – это первый опыт родительства.

Ранее стало известно, что бывшая девушка принца Гарри беременна.

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Источник: instagram.com/mandymooremm
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