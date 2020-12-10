Звезды хвастаются своими "отфотошопленными" снимками – это новый челлендж
Знаменитости публикуют забавные коллаж-фото
Новый флешмоб под названием "Мой эльф" захватил соцсети. Голливудские звезды с легкой руки актрисы Элизабет Бэнкс массово публикуют свои коллаж-фотографии со знаменитостями, имена которых рифмуются с их собственными.
Бэнкс первой опубликовала на своей странице в Twitter забавный снимок – на этом кадре Том Хэнкс сидит у нее на плече. "Я знаю, что вы все слышали о сказке "Эльф на полке", но слышали ли на самом деле..." – указано в надписи к посту.
К слову, в книге "Эльф на полке" упомянутая рождественская традиция, согласно ей в доме перед Рождеством появляется эльф или другой магический гость, который наблюдает за детьми, чтобы те вели себя хорошо и получили подарок от Санта Клауса.
Мировой бомонд уже приобщился к веселой рождественской идее Элизабет Бэнкс и пополняют ленту социальной сети интересными снимками. Среди них: Джо Джонас, Николь Кидман, Галь Гадот, Марк, Руффало, Натали Портман и другие звезды.
Напомним, ранее Риз Уизерспун запустила забавный флешмоб.
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Кроме этого, в социальной сети TikTok юзеры из США запустили очередной забавный флешмоб. На этот раз они переодеваются в пенсионеров, надевают маски и, используя поддельные удостоверения личности, покупают себе алкоголь.
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