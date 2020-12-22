Тина Кароль презентовала ароматизированную свечу за 1800 гривен

Свеча приурочена к 15-летию творчества певицы

В этом году поклонники Тина Кароль, наверное, составили список подарков, которые они бы хотели получить. Не так давно певица презентовала коллекцию обуви и сумочку-украшение, созданную совместно с украинским брендом Kachorovskа. А теперь еще можно приобрести свечу в виде фигуры Тины Кароль.

На Instagram-странице магазина певицы написано, что это коллаборация Tina Karol x Teplo Candle. Свеча с ароматом сандала, который "воспевает красоту женского тела и необъятность души". Художникам, дизайнерам, скульпторам и мастерам по заливке потребовалось более 700 часов работы на создание финального варианта. Отмечается, что свеча приурочена к 15-летию творчества певицы.

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Такая ароматизированная свеча стоит 1800 гривен.

Напомним, что стоимость туфель от Тины Кароль – 5200 гривен, а сумочки – 1500 гривен.

Ранее мы рассказывали, что Тина Кароль обнажилась для обложки нового альбома.

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