Мэттью Перри из "Друзей" показал забавные фото своей молодой невесты

Актер запустил собственный мерч, чтобы помочь ВОЗ в борьбе с COVID-19

Недавно мы сообщали, что звезда легендарного сериала "Друзья", 51-летний Мэттью Перри сделал предложение своей 29-летней девушке Молли Хервиц. И вот, актер поделился первыми фото своей возлюбленной в Instagram.

На снимках Молли позирует в футболке и бейсболке нового бренда Мэттью – недавно мужчина запустил капсульную коллекцию одежды с изображением и фразами своего героя из "Друзей" Чендлера и с просто забавными надписями. Вырученные от продажи вещей деньги Мэттью направит во Всемирную организацию здравоохранения для борьбы с COVID-19.

"Вам не обязательно позировать так же в этой футболке, но, пожалуйста, чувствуйте себя свободно", "Шляпы? Бананы в заказ не включены", – с юмором подписал снимки Мэттью на своей странице в соцсети.

Молли Хервиц Фото: instagram.com/mattyperry4

Мэттью Перри никогда не был женат. С 1995 по 1996 год он встречался с актрисой Джулией Робертс. Более длительные отношения (по крайней мере, которые были известны широкой публике) у Перри были с актрисой Элизабет Каплан. Пара встречалась с 2006 по 2012 год.

Мэттью Перри и Молли Хервиц Фото: Getty Images, YouTube

Напомним, Мэттью Перри заинтриговал, что съемки спецвыпуска "Друзей" стартуют уже очень скоро.

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