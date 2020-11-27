Звезда "Друзей" Мэттью Перри женится на 29-летней красотке

51-летний актер сделал предложение своей 29-летней девушке

Актер легендарного сериала "Друзья", 51-летний Мэттью Перри решил впервые жениться! Он сделал предложение своей 29-летней девушке Молли Хервиц, сообщает People.

Свою возлюбленную Мэттью назвал "самой великой женщиной на планете".

"Я решил обручиться. К счастью, все это время я встречался с величайшей женщиной на планете", – рассказал Мэттью.

Мэттью Перри и Молли Хервиц Фото: Getty Images, YouTube

Мэттью и Молли начали встречаться в 2018 году. Известно, что Хервиц работает литературным менеджером.

Мэттью Перри никогда не был женат. С 1995 по 1996 год он встречался с актрисой Джулией Робертс. Более длительные отношения (по крайней мере, которые были известны широкой публике) у Перри были с актрисой Элизабет Каплан. Пара встречалась с 2006 по 2012 год.

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