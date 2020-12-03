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Майли Сайрус призналась, что до сих пор любит своего экс-супруга Лиама Хемсворта

Сегодня, 14:04

Певица поделилась, что стало причиной их расставания

Американская певица и актриса Майли Сайрус, которая недавно вышла из запоя на карантине, призналась в чувствах своему экс-супругу, актеру Лиаму Хемсворту.

28-летняя певица стала гостьей шоу Ховарда Стерна на радио SiriusXM и поделилась, какое трагичное событие в ее жизни побудило ее выйти замуж за Лиама и что стало причиной их разрыва.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Фото: Getty Images

Несмотря на то, что певица злоупотребляла алкоголем во время отношений с Лиамом Хемсвортом, причиной их раставания стали частые конфликты. По словам Майли Сайрус, ссоры возникали по любому поводу.

"Когда я прихожу домой, я хочу, чтобы кто-то оказал мне поддержку. Я не увлекаюсь драмами или конфликтами", – рассказала Майли.

А на замужество Майли Сайрус решилась после пожаров в Калифорнии, хотя встречались они с 16 лет.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Фото: instagram.com/mileycyrus

"Наш дом сгорел. Мы были как бы помолвлены – я не знаю, действительно ли мы когда-либо думали, что собираемся пожениться, но когда мы потеряли наш дом в Малибу... Если вы послушаете мой голос до и после пожара, есть большая разница, так что травма действительно повлияла на меня", – призналась певица.

Тогда все песни, разработки, ценные фотографии были уничтожены. Певица пыталась спасти все, что было ценным для них с Лиамом. После этого Майли и Лиам поженились.

"И я действительно люблю и люблю его очень, очень, очень сильно и до сих пор люблю, всегда буду", – сказала Майли Сайрус.

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