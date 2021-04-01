Евровидение-2021: зрителям разрешили присутствовать в зале

Зрители смогут приехать на конкурс, если позволят обстоятельства

Правительство Нидерландов, где в этом году состоится "Евровидени-2021", дало добро на присутствие зрителей в зале, говорится на официальном сайте конкурса.

Будет действовать ограничение – максимум 3500 человек, которые должны будут предоставить негативный результат теста на COVID-19.

Зрители смогут быть не только на полуфиналах и финале, которые покажут в прямом эфире, но и на репетициях. Как говорится в сообщении, 3500 человек на шоу – это примерно половина от количества зрителей в 2019 году.

"Евровидение-2021" Фото: eurovision.tv

"Мы рассмотрим доступные сейчас варианты и объявим в ближайшие недели более подробную информацию о том, как мы можем безопасно допустить публику на место проведения "Евровидения" в Роттердаме, если ситуация позволит. Здоровье и безопасность всех, кто посетит мероприятие, остается нашим главным приоритетом", – сказал супервайзер "Евровидения" Мартин Остердал.

Напомним, "Евровидение-2021" состоится в мае, в городе Роттердам, Нидерланды. Первый и второй полуфиналы – 18 и 20 мая соответственно, а финал конкурса пройдет 22 мая.

Ранее мы публиковали список из десяти самых популярных песен на официальном YouTube-канале "Евровидения".

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться