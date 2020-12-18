Меган Маркл и принц Гарри выиграли суд у канадских папарации

Гарри и Меган подали в суд на папарацци из-за вторжении в частную жизнь

В январе этого года Меган Маркл и принц Гарри подали в суд на канадских репортеров за снимок, который они тайно сделали во время прогулки герцогини с сыном Арчи. Высокий суд Англии удовлетворил иск Меган Маркл. Об этом сообщает The Guardian.

Фотоагентство Splash News согласилось не фотографировать герцога и герцогини Сассекских и их сына Арчи в будущем.

Представитель принца Гарри и Меган Маркл прокомментировал соглашение.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

"Это решение является сигналом того, что пара не будет терпеть незаконного, агрессивного и назойливого поведения папарации", – сказал представитель герцога и герцогини Сассекских.

Напомним, что также Кейт Миддлтон готовила судебный иск против британского таблоида Tatler за статью, в которой говорится о конфликтах герцогини Кембриджской с Меган Маркл.

Ранее музыканты раскритиковали Spotify за многомиллионный контракт с Меган Маркл и принцем Гарри.

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