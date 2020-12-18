Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Меган Маркл и принц Гарри выиграли суд у канадских папарации

Сегодня, 17:17

Гарри и Меган подали в суд на папарацци из-за вторжении в частную жизнь

В январе этого года Меган Маркл и принц Гарри подали в суд на канадских репортеров за снимок, который они тайно сделали во время прогулки герцогини с сыном Арчи. Высокий суд Англии удовлетворил иск Меган Маркл. Об этом сообщает The Guardian.

Фотоагентство Splash News согласилось не фотографировать герцога и герцогини Сассекских и их сына Арчи в будущем.

Представитель принца Гарри и Меган Маркл прокомментировал соглашение.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Getty Images

"Это решение является сигналом того, что пара не будет терпеть незаконного, агрессивного и назойливого поведения папарации", – сказал представитель герцога и герцогини Сассекских.

Напомним, что также Кейт Миддлтон готовила судебный иск против британского таблоида Tatler за статью, в которой говорится о конфликтах герцогини Кембриджской с Меган Маркл.

Ранее музыканты раскритиковали Spotify за многомиллионный контракт с Меган Маркл и принцем Гарри.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Меган Маркл впервые после новости о выкидыше появилась на публике (видео) Меган Маркл стала популярнее Кейт Миддлтон Меган Маркл и принц Гарри создадут свою премию - альтернатива награды Ее Величества
принц Гарри Меган Маркл
Реклама

Новости партнеров

Самая богатая певица Украины засветила неожиданных членов семьи
Самая богатая певица Украины засветила неожиданных членов семьи
Криминальный скандал в семье звезды "Маски-шоу" Бледанс
Криминальный скандал в семье звезды "Маски-шоу" Бледанс
Чоловічі сльози. Простий рецепт салату на Новий рік
Чоловічі сльози. Простий рецепт салату на Новий рік
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото

Популярные статьи

Сегодня, 15:29Food

Салаты на Новый год из тунца: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 05:13Психология

Гороскоп на сегодня 18 декабря: Овнам не нужно себя грузить, а Тельцам за обедом можно даже вина выпить

Вчера, 14:40Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Вчера, 14:20Психология

11 полезных подарков для детей на День Николая и Новый год в карантин

Вчера, 13:53Шоу-бизнес

Алина Гросу о скором разводе с супругом: "Мне еще тяжело"

Вчера, 11:21Fun

День Варвары: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

Вчера, 07:29Events

Поздравления с Днем святой Варвары-2020 в открытках, картинках, стихах, смс

Вчера, 06:18Психология

Гороскоп на сегодня 17 декабря: у Водолея будет насыщенный день, а Рыбы смогут добиться успеха

16 декабряШоу-бизнес

Хамство в аэропорту, танцы в ванне и конфликт с Лазаревым: ТОП-5 громких скандалов с участием LOBODA

16 декабряEvents

День святой великомученицы Варвары: история и приметы праздника

16 декабряШоу-бизнес

Кто станет победителем реалити "Холостячка"? Голосование

16 декабряFun

Срочно нужны идеи новогодних подарков: делимся удачными вариантами для всех

16 декабряШоу-бизнес

Баттл удался: в Сети битва из-за нового номера "Дизель шоу"

16 декабряСтиль

Новогодний маникюр: 14 идей креативного дизайна ногтей на праздники

16 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 16 декабря: Весам нужно делать то, что хочется, а Скорпионов ждет нескучный вечер

15 декабряFood

Как устроить несоветское застолье: альтернативное меню на Новый год-2021

Новости партнеров

Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Какой Ани Лорак была до пластики и развода
Какой Ани Лорак была до пластики и развода
Кароль в платье со сплошными вырезами перещеголяла даже Джей Ло
Кароль в платье со сплошными вырезами перещеголяла даже Джей Ло
Анджелина Джоли в мокром платье не стала прикрываться
Анджелина Джоли в мокром платье не стала прикрываться
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"У меня вся шуба и лицо были в крови", - экс-супруга Сереги
"У меня вся шуба и лицо были в крови", - экс-супруга Сереги
Орбакайте показала семью: как выглядят зять и внучка Пугачевой
Орбакайте показала семью: как выглядят зять и внучка Пугачевой

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять