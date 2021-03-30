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Принцессу Диану обманули, чтобы она дала скандальное интервью

Сегодня, 18:11

Появились новые подробности об интервью леди Ди

В королевской семье есть два интервью, о которых Елизавета II и ее близкие хотели бы забыть. Это откровения принца Гарри и Меган Маркл и сенсационное интервью Дианы Спенсер в 1995 году. Именно тогда жена принца Чарльза призналась, как несчастлива во дворце и впервые раскрыла правду об измене мужа. Спустя столько лет всплыли новые подробности самого откровенного интервью принцессы Дианы.

Как пишет Daily Mail, журналист Мартин Башир, которому мама принцев Гарри и Уильяма дала то самое интервью, подделывал документы и подпитывал убеждения леди Ди в неверности принца Чарльза и масштабном заговоре против нее в королевской семье.

Принцесса Диана
Принцесса Диана
Принцесса Диана
Фото: Скриншот из YouTube

По информации прессы, журналист говорил леди Ди о романе ее мужа с няней их детей Тигги Лег-Бурк, к которой она ревновала Чарльза. Он показал фальшивую справку о том, что любовница Чарльза сделала аборт и говорил, что муж принцессы Дианы тайно уезжает в путешествия с няней детей.

В СМИ предположили, что именно справка об аборте стала той самой финальной точкой, после которой леди Ди решилась на откровения.

Представители Мартина Башира отказываются комментировать ситуацию.

Ранее мы рассказывали, что дети принца Уильяма написали письма принцессе Диане.

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