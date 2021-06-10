MARUV широко расставила ноги в новом видео и получила шквал критики

Украинская певица MARUV показала поклонникам отрывок своего нового видео с участием шоу-балета. В ролике певица и танцовщицы одеты в красные вызывающие наряды и соблазнительно двигаются

MARUV показала провокационный тизер нового клипа Фото: instagram.com/maruvofficial

Певица MARUV, которой ранее Филипп Киркоров признался в любви, получила шквал критики от подписчиков после того, как опубликовала короткий ролик с эффектными танцами. Артистка была одета в полупрозрачный наряд и обута в туфли на огромных каблуках. Вместе с танцовщицами она продемонстрировала пару танцевальных движений эротического характера.

Видео MARUV запостила в своем Instagram-аккаунте. В съемках приняли участие артистки шоу-балета Submission, которые были одеты в похожие наряды.

Однако не все поклонники артистки были в восторге. В комментариях у певицы спросили, когда она представит что-то, помимо откровенных танцевальных движений в своих работах.

"Когда мы увидим что-то другое, кроме стрипух?"

"Вульгарщина и безвкусица".

"Как уже надоели эти рогатки постоянные в клипах. Одни и те же позы, костюмы. Может что-то новенькое? Не?"

"Разврат".

"Одни и те же танцы, движения".

"Меня одну раздражают эти каблуки? И эти промежности? Одно и то же".

Напомним, что певица MARUV (Анна Корсун) начала свою карьеру еще в 2013 году. Тогда молодая артистка создала группу The Pringlez, которая просуществовала до 2017 года. Певица решила сменить музыкальное направление, имидж и название группы и переехала из Павлограда в Киев.

В 2019 году MARUV стала победительницей финала украинского нацотбора на "Евровидение". Однако из-за запрета выступать на российских площадках, что предполагал контракт для участия в конкурсе, певица отказалась от "Евровидения". Сейчас MARUV работает и в России.

Смотрите в сюжете о скандале MARUV с украинским консульством в России:

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