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MARUV широко розставила ноги в новому відео й отримала шквал критики

Сьогодні, 11:04

Українська співачка MARUV показала шанувальникам уривок свого нового відео за участю шоу-балету. У ролику співачка і танцівниці одягнені в червоні задирливі костюми і спокусливо рухаються

MARUV показала провокаційний тизер нового кліпу
MARUV показала провокаційний тизер нового кліпу
Фото: instagram.com/maruvofficial

Співачка MARUV, якій раніше Філіп Кіркоров зізнався в коханні, отримала шквал критики від підписників після того, як опублікувала короткий ролик з ефектними танцями. Артистка була вбрана в напівпрозоре, на ногах мала в туфлі на величезних підборах. Разом з танцівницями вона продемонструвала кілька танцювальних рухів еротичного характеру.

Відео MARUV запостила в своєму Instagram-акаунті. Разом з нею знялися артистки шоу-балету Submission, які були одягнені в схоже вбрання.

A post shared by Submission Show Ballet (@ submission.official)

Однак не всі шанувальники артистки були в захваті. У коментарях у співачки запитали, коли вона покаже щось, крім відвертих танцювальних рухів у своїх роботах.

  • "Коли ми побачимо щось інше, крім стрипухи?"
  • "Вульгарщина і несмак".
  • "Як уже набридли ці рогатки постійні в кліпах. Ті самі пози, костюми. Може щось новеньке? Нє?"
  • "Розпуста".
  • "Ті самі танці, рухи".
  • "Тільки мене дратують ці підбори? І ці промежини? Весь час те саме".

Нагадаємо, що співачка MARUV (Ганна Корсун) почала свою кар'єру ще в 2013 році. Тоді молода артистка створила групу The Pringlez, яка проіснувала до 2017 року. Співачка вирішила змінити музичний напрям, імідж і назву групи і переїхала з Павлограда до Києва.

У 2019 MARUV стала переможницею фіналу українського нацвідбору на "Євробачення". Однак через заборону виступати на російських майданчиках, що пропонував контракт для участі в конкурсі, співачка відмовилася від "Євробачення". Тепер MARUV працює і в Росії.

Дивіться в сюжеті про скандал MARUV з українським консульством в Росії:

Раніше стало відомо, що Тіна Кароль поїде на Слов'янський базар, де відмовилися виступати Винник і MARUV.

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