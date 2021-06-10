MARUV широко розставила ноги в новому відео й отримала шквал критики

Українська співачка MARUV показала шанувальникам уривок свого нового відео за участю шоу-балету. У ролику співачка і танцівниці одягнені в червоні задирливі костюми і спокусливо рухаються

MARUV показала провокаційний тизер нового кліпу Фото: instagram.com/maruvofficial

Співачка MARUV, якій раніше Філіп Кіркоров зізнався в коханні, отримала шквал критики від підписників після того, як опублікувала короткий ролик з ефектними танцями. Артистка була вбрана в напівпрозоре, на ногах мала в туфлі на величезних підборах. Разом з танцівницями вона продемонструвала кілька танцювальних рухів еротичного характеру.

Відео MARUV запостила в своєму Instagram-акаунті. Разом з нею знялися артистки шоу-балету Submission, які були одягнені в схоже вбрання.

Однак не всі шанувальники артистки були в захваті. У коментарях у співачки запитали, коли вона покаже щось, крім відвертих танцювальних рухів у своїх роботах.

"Коли ми побачимо щось інше, крім стрипухи?"

"Вульгарщина і несмак".

"Як уже набридли ці рогатки постійні в кліпах. Ті самі пози, костюми. Може щось новеньке? Нє?"

"Розпуста".

"Ті самі танці, рухи".

"Тільки мене дратують ці підбори? І ці промежини? Весь час те саме".

Нагадаємо, що співачка MARUV (Ганна Корсун) почала свою кар'єру ще в 2013 році. Тоді молода артистка створила групу The Pringlez, яка проіснувала до 2017 року. Співачка вирішила змінити музичний напрям, імідж і назву групи і переїхала з Павлограда до Києва.

У 2019 MARUV стала переможницею фіналу українського нацвідбору на "Євробачення". Однак через заборону виступати на російських майданчиках, що пропонував контракт для участі в конкурсі, співачка відмовилася від "Євробачення". Тепер MARUV працює і в Росії.

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