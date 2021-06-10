Становится жарко: Джамала в пиджаке на голое тело снялась в соблазнительной фотосессии

Во время фотосессии певица позировала в белых джинсах с завышенной посадкой, массивных белых кроссовках и пиджаке пудрового цвета. Образ она дополнила интересными украшениями

Певица Джамала снялась в соблазнительной фотосессии Фото: instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала, которая сделала себе необычную прическу на лето, снялась в соблазнительной фотосессии, чем приятно удивила своих поклонников. Фото и даже короткое видео она выложила на своей странице в Instagram.

"Становится жарко", – коротко подписала она серию фотографий.

Во время фотосессии певица позировала в белых джинсах с завышенной посадкой, массивных белых кроссовках и пиджаке пудрового цвета, который она просто накинула на голое тело. Свой образ Джамала дополнила интересными украшениями на руку.

Певица Джамала снялась в соблазнительной фотосессии Фото: instagram.com/jamalajaaa

Певица позировала на деревянном стуле на фоне серых стен и деревянного пола. В итоге серия снимков получилась стильной и соблазнительной.

Фотографом стала Анна Грабарская, которая появилась на коротком видео, которое Джамала также разместила.

Стоит отметить, что подписчики певицы оценили такую фотосессию и написал много положительных комментариев.

Фото: скриншот

Как Джамала худела после родов – смотрите видео:

Ранее похудевшая Джамала сексуально подвигала бедрами и призналась, что недовольна своим телом. В январе этого года певица заявила, что хочет попрощаться с десятью килограммами. Джамала призналась, что следит за питанием и ест только полезную пищу, а вот со спортом у нее не складывается.

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