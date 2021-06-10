Кристина Асмус проговорилась о новом романе и пожаловалась на брак с Харламовым

33-летняя Кристина Асмус решила поговорить с подписчиками о том, почему они читают ее Instagram. В соцсети на актрису подписано более четырех миллионов пользователей

Кристина Асмус намекнула, что состоит в отношениях Фото: instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус, которая в прошлом году развелась с российским шоуменом Гариком Харламовым, призналась, что не знает, почему на нее подписаны люди в соцсети. По мнению звезды, она не делает провокационных публикаций, не обсуждает личную жизнь, что могло бы привлечь аудиторию. Говоря об этом с подписчиками, актриса ненароком намекнула, что у нее сейчас новый роман.

В Instagram Кристина Асмус опубликовала новое фото, на котором она позирует, сидя на подоконнике с чашкой.

"Я не знаю зачем вы на меня подписаны. У меня ни сисек, ни жопы, я не делаю тут скандалов из всего. Не обсуждаю и не осуждаю. Не выкладываю бесконечно ребёнка и не поднимаю активность на бывшем. И на нынешнем тоже", – написала Кристина Асмус.

Можно предположить, что в последнем предложении Кристина Асмус решила обозначить, что теперь состоит в отношениях. Однако никаких деталей актриса больше не сообщила.

Днем ранее Кристина косвенно упомянула свой брак с Гариком Харламовым, описав эти отношения как "несчастливые". Тогда Кристина анонсировала сюжет будущего фильма, в котором снялась.

Гарик Харламов и Кристина Асмус Фото: instagram.com/asmuskristina

"Фильм о том, как важно разговаривать в отношениях. И о том, как ты можешь быть несчастлива с мужчиной, если с самого начала не думаешь о том, что важно тебе, а только подстраиваешься под партнёра.. Прям моя история", – написала актриса.

Кристина Асмус и Гарик Харламов были вместе на протяжении восьми лет. У экс-супругов есть дочь Анастасия, которая родилась в 2014 году.

Смотрите детали о разводе шоумена Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус:

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