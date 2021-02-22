Макс Ежов из "Танців з зірками" показал разбитую машину и обматерил ЖЭК: фото

Автомобиль хореографа пострадал из-за падения сосулек

Сегодня стало известно, что из-за массового скопления снега и льда в квартире Оли Поляковой обвалился потолок. Следом за артисткой о проблемах из-за погодных условий сообщил танцор балета Поляковой и участник "Танців з зірками" Максим Ежов.

Максим Ежов Фото: instagram.com/ezhov_maksim_

В Instagram хореограф опубликовал кадры своего автомобиля, на который упали сосульки. Пострадали лобовое стекло и капот. Макс резко высказался о работе коммунальных служб Киева.

"Посмотрите, что произошло с машиной. А все потому, что гр*баный ЖЭК не сбивает сосульки – все попадало на машину. "Спасибо" огромное государству и ЖЭКу, за то, что вы исполняете свои обязанности, вы просто лучшие! Придурки, кон**ные придурки! Из-за того, что какие-то придурки не могут выполнять свои обязанности, люди страдают. Что мне теперь делать? Кто мне это все будет оплачивать?" – восклицает Макс.

Скриншот: instagram.com/ezhov_maksim_

Сосульки и снег создают не менее опасную ситуацию, чем пьяные водители на дорогах. На тему нетрезвых за рулем, кстати, недавно сделал влог на YouTube оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь".

Напомним, осенью прошлого года Максим Ежов попал в ДТП.

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