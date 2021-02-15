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Оля Полякова шокировала ужасным видом своей квартиры: ремонту приходит "хана"

Сегодня, 14:59

Артистка сталкивается с этой проблемой из года в год

Певица Оля Полякова, которая после своих скандальных заявлений потроллила саму себя в прямом эфире, ошарашила подписчиков состоянием своей квартиры в Киеве.

Артистка записала серию Instagramstories, в которых показала, как сосульки, которые тают на солнце и скапливаются на крыше, протекают в ее квартиру. Певица возмущенно отметила, что это происходит уже не первый год, но ее обращения в ЖЕК не приносят результатов.

"Вот это все падает, капает сюда. Посмотрите. В ЖЕК звоню, они даже не берут трубку. Печерская районная администрация – никого не интересует", – сказала Оля Полякова.

Оля Полякова показала сосульки за окном квартиры
Оля Полякова показала сосульки за окном квартиры
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Певица добавила, что это может закончиться плачевно, ведь под домом ходят люди, на которых может упасть этот лед.

Скриншот Instagram

В ролике Оля Полякова показала потолок своей квартиры, добавив, что ее дорогому ремонту наступает конец.

Ремонт квартиры артистка сделала весной прошлого года.

Квартира Оли Поляковой
Видео: instagram.com/polyakovamusic

Ранее Тина Кароль призналась, что использовала скандал с Поляковой для рекламы песни. Напомним, что недавно Оля Полякова назвала коллегу "плакальщицей на похоронах".

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