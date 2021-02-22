Макс Єжов з "Танців з зірками" показав розбиту машину і обматюкав ЖЕК: фото

Автомобіль хореографа постраждав через падіння бурульок

Сьогодні стало відомо, що через масове скупчення снігу і льоду в квартирі Олі Полякової обвалилася стеля. Слідом за артисткою про проблеми з-за погодних умов повідомив танцюрист балету Полякової та учасник "Танців з зірками" Максим Єжов.

Фото: instagram.com/ezhov_maksim_

В Instagram хореограф опублікував кадри свого автомобіля, на який впали бурульки. Постраждали лобове скло і капот. Макс різко висловився про роботу комунальних служб Києва.

"Подивіться, що сталося з машиною. А все тому, що гр**баний ЖЕК не збиває бурульки – все попадало на машину. "Спасибі" величезне державі і ЖЕКу, за те, що ви виконуєте свої обов'язки, ви просто кращі! Придурки, кін**ні придурки! Через те, що якісь придурки не можуть виконувати свої обов'язки, люди страждають. Що мені тепер робити? Хто мені це все оплачуватиме?" – вигукує Макс.

Скріншот: instagram.com/ezhov_maksim_

Бурульки і сніг створюють не менш небезпечну ситуацію, ніж п'яні водії на дорогах. На тему нетверезих за кермом, до речі, недавно зробив влоги на YouTube оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не саме, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь".

Нагадаємо, восени минулого року Максим Єжов потрапив в ДТП.

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