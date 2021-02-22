Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Макс Єжов з "Танців з зірками" показав розбиту машину і обматюкав ЖЕК: фото

Сьогодні, 16:44

Автомобіль хореографа постраждав через падіння бурульок

Сьогодні стало відомо, що через масове скупчення снігу і льоду в квартирі Олі Полякової обвалилася стеля. Слідом за артисткою про проблеми з-за погодних умов повідомив танцюрист балету Полякової та учасник "Танців з зірками" Максим Єжов.

Фото: instagram.com/ezhov_maksim_

В Instagram хореограф опублікував кадри свого автомобіля, на який впали бурульки. Постраждали лобове скло і капот. Макс різко висловився про роботу комунальних служб Києва.

"Подивіться, що сталося з машиною. А все тому, що гр**баний ЖЕК не збиває бурульки – все попадало на машину. "Спасибі" величезне державі і ЖЕКу, за те, що ви виконуєте свої обов'язки, ви просто кращі! Придурки, кін**ні придурки! Через те, що якісь придурки не можуть виконувати свої обов'язки, люди страждають. Що мені тепер робити? Хто мені це все оплачуватиме?" – вигукує Макс.

Скріншот: instagram.com/ezhov_maksim_

Бурульки і сніг створюють не менш небезпечну ситуацію, ніж п'яні водії на дорогах. На тему нетверезих за кермом, до речі, недавно зробив влоги на YouTube оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не саме, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь".

Нагадаємо, восени минулого року Максим Єжов потрапив в ДТП.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
У квартирі Полякової на Печерську затопило стелі: Я щороку лаюся з ЖЕКом, а їм все одно Тіна Кароль зізналася, що використала скандал із Поляковою для реклами пісні Перли від Олі Полякової: ми зібрали скандальні фразочки співачки про українських зірок
Оля Полякова Максим Ежов
Реклама

Новини партнерів

Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
Канал "Украина" публично извинился перед Кароль
Канал "Украина" публично извинился перед Кароль

Популярні статті

Сьогодні, 17:46Смачно

Пироги та пиріжки з капустою: 3 рецепти начинки

Сьогодні, 14:58Travel

Куди поїхати в Європу на 8 Березня: огляд цікавих місць

Сьогодні, 14:52Психо

Рейтинг дружин по знаку зодіаку: хто найкраща?

Сьогодні, 11:18Смачно

Як приготувати смачний хумус: 5 рецептів східної закуски

Сьогодні, 05:19Психо

Гороскоп на сьогодні 22 лютого: Близнюкам потрібно видихнути, а Раків чекає спокійний понеділок

Сьогодні, 01:03Зірково

"Голос країни": в Мережі жорстко критикують Надію Мейхер після виступу "Алібі" на шоу

Вчора, 13:41Зірково

Від "Міцного горішка" до "Гаррі Поттера": чим нам запам'ятався Алан Рікман

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 21-27 лютого: всі знаки зодіаку

Вчора, 06:19Психо

Гороскоп на сьогодні 21 лютого: Водолію потрібно розслабитися, а у Риб вдалий день

Вчора, 05:05Events

21 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

20 лютогоЗірково

Винник танцював з Каменських, а Данилко плакав: як пройшов п'ятий ефір шоу "Маска"

20 лютогоЗірково

Секрет розкрито: хто ховався в костюмі Кози на шоу "Маска"

20 лютогоЗірково

Учасниця "Маски" змусила плакати Андрія Данилка

20 лютогоЗірково

"Біль щохвилини": дочка Анастасії Заворотнюк опублікувала тривожний пост в Instagram

20 лютогоСмачно

Солодкий вікенд по-італійськи: 3 рецепти десертів

20 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 20 лютого: Овни займуться творчістю, а Тельці – тим, що приносить задоволення

Новини партнерів

Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Нежные и воздушные пончики на сметане: рецепт с фото
Нежные и воздушные пончики на сметане: рецепт с фото
Простая шарлотка с яблоками. Проще простого
Простая шарлотка с яблоками. Проще простого
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Каминская в одном боди показала все свои прелести
Каминская в одном боди показала все свои прелести
Дочь королевы Елизаветы удивила беспорядком в своей гостиной
Дочь королевы Елизаветы удивила беспорядком в своей гостиной
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти