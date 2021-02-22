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В квартире Оли Поляковой случилась серьезная авария: "Посмотрите, какой кошмар"

Сегодня, 11:21

В квартире певицы обвалился потолок

Звездный детектив шоу "Маска" на телеканале "Украина" Оля Полякова только недавно жаловалась, что в ее квартира течет крыша, теперь же певица показала, что в квартире рухнул потолок.

Видео Оля Полякова опубликовала в Instagram. Она рассказала, что вчера весь день тек потолок, а сегодня обвалился, когда дети собирались в школу.

(@polyakovamusic)

Певица отметила, что не раз просила ЖЕК убрать снег с крыши, но ее просьбы игнорировали.

"Посмотрите, что творится, люди! Посмотрите, какой кошмар!" – комментировала случившиеся Полякова.

Певица добавила, что каждый месяц платит около 35 тысяч гривен за коммунальные услуги и не понимает, куда идут деньги.

Также в видео артистка показала, что потолок течет и в комнате ее старшей дочери Маши.

"Потолок мог упасть ночью на голову моему ребенку", – сказала артистка.

Кстати, в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.

Ранее Оля Полякова потроллила саму себя в прямом эфире.

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