Мадонна купила будинок відомого співака за 19 мільйонів доларів (фото)

Маєток в Гідден-Гіллс канадський виконавець The Weeknd придбав у 2017 році за 18 мільйонів доларів. Тепер нерухомість належить 62-річній співачці

На території маєтка, площею понад тисячу квадратних метрів, розташовані басейн, баскетбольний майданчик, гараж, тераси, тренажерний зал і кінотеатр. Всього в будинку сім спалень, дев'ять ванних кімнат, а ще дві додаткові знаходяться в гостьовому будинку.

Фото: Realtor.com

The Weeknd продавав будинок за 21 мільйон доларів, але Мадонна заплатила йому 19,3 мільйонів доларів, пише New York Post.

Фото: Realtor.com

У розкішному будинку є зал з подвійною стелею і двоповерховою віконною стіною, виносховище і бар. Інтер'єр виконаний в білих тонах, дереві і мармурі.

Фото: Realtor.com

Фото: Realtor.com

Фото: Realtor.com

Фото: Realtor.com

Фото: Realtor.com

Фото: Realtor.com

Фото: Realtor.com

Фото: Realtor.com

Фото: Realtor.com

Фото: Realtor.com

ЗМІ пишуть, що The Weeknd переїхав жити в шикарний пентхаус за 21 мільйон доларів в районі Вествуд в Лос-Анджелесі. Він також орендує пентхаус Tribeca за 60 000 доларів на місяць.

Раніше ми писали, що The Weeknd влаштував бойкот "Греммі" через упередженість організаторів.

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