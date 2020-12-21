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"Мир не состоит из розовых пони, тиктока, и фиалок": Приходько вызвала полицию для дочери

Сегодня, 15:19

Певица вызвала полицию, чтобы они провели с дочерью беседу

У певицы Анастасии Приходько свои методы воспитания. Украинская артистка решила обратиться за помощью к полиции, пока кто-то общается с психологами или самостоятельно старается найти подход к детям. На своей страничке в Instagram Приходько рассказала, что вызвала полицию для девятилетней дочери Наны.

Анастасия захотела, чтобы правоохранители провели воспитательную беседу с девочкой и рассказали ей "о жизни".

"Спасибо огромное, что сегодня я обратилась в полицию, и они приехали и провели беседу со старшей дочерью... И объяснили, что мир не состоит из розовых пони, тиктока, и фиалок! Вот молодцы и прям гордость за нашу полицию!", – написала певица.

Анастасия Приходько
Анастасия Приходько
Фото: instagram.com/prykhodko_official

В посте певица рассказала, что таким образом хотела бы поздравить полицейских с их профессиональным праздником.

Но стоит отметить, что День Национальной полиции Украины официально отмечается 4 июля. А День милиции, который раньше отмечался 20 декабря – отменили.

Ранее Анастасия Приходько показала фото с венчания.

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