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66-летняя Любовь Успенская написала завещание

Сегодня, 19:33

Артистка решила заранее решить, кому достанется все ее имущество

Знаменитая 66-летняя певица Любовь Успенская, которая узнала страшную правду о смерти матери, уже составила завещание, сообщает "СтарХит".

И хоть, к счастью, со здоровьем у Любови Успенской все нормально, она решила составить этот важный документ, "чтобы избежать неприятных ситуаций".

"Сегодня настало такое время, когда не знаешь, что будет завтра. Чтобы избежать неприятных ситуаций, я составила завещание на свое имущество и теперь могу спать спокойно, зная, что, если что-то произойдет, тем, кто указан в этом завещании, будет проще вступить в права наследства. Я считаю, что это правильно и предусмотрительно", — поделилась певица.

Она не стала уточнять, кто именно указан в документе. Однако из-за последний новостей о большом конфликте артистки с ее дочерью, можно предположить, что девушки в списке наследников нет.

Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной
Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Напомним, дочь Любови Успенской засняли в Лос-Анджелесе, когда та медитировала, сидя на асфальте.

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