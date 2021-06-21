Легенда стендапа пытается спасти карьеру

Вышел новый душевный сериал "Хитрости", который рассказывает о знаменитой женщине-стендапере из Лас-Вегаса. Чтобы вновь вернуть статус звезды, ей предстоит работать с молодой ассистенткой

Кадр из сериала "Хитрости" (2021) Фото: HBO

Приятная новость для сериаломанов – выход нового комедийного сериала от HBO Max "Хитрости". Сериал уже успели сравнить с фильмом "Дьявол носит Prada" с Мэрил Стрип, только здесь все будет крутиться вокруг стендапа. А вот проблема разницы поколений – всегда актуальна и занятна для зрителей. В центре сюжета сериала – стендапер Дебора Вэнс, которая в свои 70 лет совсем не готова прощаться со сценой и хочет снова заставить зрителей смеяться с ее шуток. Для этого ей придется работать с молодой комедианткой, которую уволили после оскорбительного твита в адрес сенатора-гомосексуала.

Премьеру комедийного сериала "Хитрости" (2021) смотрите онлайн на OLL.TV.

В главных ролях снялись Джин Смарт ("Стильная штучка", "Мейр из Исттауна") и Ханна Айнбиндер.

Ханна Айнбиндер в сериале "Хитрости" Фото: HBO

Сюжет

Дебора Вэнс – известный комик и легенда Лас-Вегаса. Но время идет, ее аудитория уже не так хорошо реагирует на ее выступления и ее карьера оказывается под угрозой. Она вынуждена согласиться на сотрудничество с неопытной комедианткой Авой, чтобы оживить и "омолодить" свой материал.

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