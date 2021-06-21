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Легенда стендапа намагається врятувати кар'єру

Сьогодні, 14:48

Вийшов новий душевний серіал "Хитрощі", який розповідає про знамениту жінку-стендапера з Лас-Вегаса. Щоб знову повернути статус зірки, їй доведеться працювати з молодою асистенткою

Кадр з серіалу "Хитрощі" (2021)
Кадр з серіалу "Хитрощі" (2021)
Фото: HBO

Приємна новина для серіаломанів – вихід нового комедійного серіалу від HBO Max "Хитрощі". Серіал вже встигли порівняти з фільмом "Диявол носить Prada" з Меріл Стріп, тільки тут все буде крутитися навколо стендапа. А ось проблема різниці поколінь – завжди актуальна і потішна для глядачів. У центрі сюжету серіалу – стендаперка Дебора Венс, яка у свої 70 років зовсім не готова прощатися зі сценою і хоче змусити знову глядачів сміятися з її жартів. Для цього їй доведеться працювати з молодою комедіанткою, яку звільнили після того, як вона написала образливий твіт на адресу сенатора-гомосексуала.

Прем'єру комедійного серіалу "Хитрощі" (2021) дивіться онлайн на OLL.TV.

У головних ролях знялися Джин Смарт ("Стильна штучка", "Мейр з Істтауна") і Ханна Айнбіндер.

Ханна Айнбіндер в серіалі "Хитрощі"
Ханна Айнбіндер в серіалі "Хитрощі"
Фото: HBO

Сюжет

Дебора Венс – відомий комік і легенда Лас-Вегаса. Але час йде, її аудиторія вже не так добре реагує на її виступи і її кар'єра опиняється під загрозою. Вона змушена погодитися на співпрацю з недосвідченою комедіанткою Авою, щоб оживити та "омолодити" свій матеріал.

"Хитрощі"
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