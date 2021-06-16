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Гренландия-2 покажет Землю после столкновения с кометой

Сегодня, 14:14

У фильма-катастрофы "Гренландия" будет продолжение. Главные роли снова будут играть Джерард Батлер и Морена Баккарин. Режиссер – создатель оригинальной ленты Рик Роман Во

"Гренландия"
"Гренландия"
Фото: themoviedb.org

В прошлом году состоялась премьера фильма "Гренландия" с Джерардом Батлером в главной роли. Фильм покорил украинских зрителей и для многих стал поводом снова вернуться в кинотеатры. В итоге картина стала кинохитом.

"Гренландия" обратилась к человечеству в разгар глобального катастрофического события, подчеркнув, что люди способны поступать друг с другом, как хорошо, так и плохо, когда речь идет о жизни или смерти. Ирония в том, что мы сняли первый фильм до эпидемии COVID-19 и наблюдали, как многие вымышленные ситуации воплощаются в реальность. Я действительно с нетерпением жду следующей главы истории о семье Гэррити после первого события", – прокомментировал постановщик фильма изданию The Hollywood Reporter.

Для Джерарда Батлера и режиссера Рика Роман Во это уже не первая совместная работа. До этого они работали над остросюжетным боевиком "Падение Ангела".

"Гренландия"
"Гренландия"
Фото: themoviedb.org

Сюжет фильма "Гренландия"

В первой части фильма, семья Джона (Джерард Батлер) и Эллисон Гэррити (Морена Баккарин) должны добраться до убежища в Гренландии, которое правительство построило для избранных, чтобы уцелеть после того, как Земля столкнется с огромной кометой. В сиквеле герои будут пересекать мертвую, замерзшую Европу, чтобы найти свой новый дом. Студия Anton возьмет на себя финансирование. Съемки планируются в 2022 году с планами на премьеру через год.

Рекомендуем посмотреть первый фильм-катастрофу "Гренландия" на OLL.TV:

"Гренландия"
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