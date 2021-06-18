Актёр Андрей Исаенко: Сериал Зломовчання поможет людям не попасть в секс-ловушку

Звезда "Захара Беркута" украинский актер Андрей Исаенко рассказал о своем опыте съемок в международном сериале "Зломовчання", который снят Украиной совместно с Хорватией

Андрей Исаенко на съемках "Зломовчання" Фото: пресс-служба

В конце 2021 года на онлайн-сервисе OLL.TV выйдет детективный сериал "Зломовчання", который покажет пугающую изнанку секс-индустрии Украины и Хорватии. Именно между этими двумя странами уже много лет активно действует трафик девушек, которые попали в сексуальное рабство. Разоблачить эту криминальную схему отважится киевлянка Ольга в исполнении Ксении Мишиной, а также небезразличные хорватские журналист и полицейский. Втроём они бросят вызов масштабной мафиозной группировке, которая действует под прикрытием власти. Хватит ли у них сил отстоять правду, зрители узнают в этом шестисерийном сериале.

Одну из самых неоднозначных ролей в сериале сыграл Андрей Исаенко ("Киборги", "Захар Беркут"). В "Зломовчанні" он перевоплотился в директора фонда Romanchenko foundation по имени Сергей. "Параллельно с основной работой этот человек занимается довольно интересной деятельностью", — намекает актёр.

В эксклюзивном интервью Андрей Исанко рассказал, что "Зломовчання" понравится тем, кто любит скандинавские сериалы, поделился полезными месседжами о том, как девушкам не попасть в коварные лапы секс-рекрутеров, на своём примере продемонстрировал, что небритость и двухметровый рост — это скорее "плюс", чем "минус", а также напомнил, что когда обстоятельства против вас — не замарачивайтесь и идите дальше. Но сначала, всё же, прочитайте это интервью.

Кадр со съемок сериала "Зломовчання" Фото: пресс-служба

С какими сериалами будет перекликаться "Зломовчання"?

По атмосфере, наверное, со скандинавским сериалом "Мост".

Мало кто из зрителей хочет обсуждать настолько провокационные темы, как сексуальное рабство и торговля людьми. Ваш сериал достаточно откровенно покажет эти темы. Как при этом он удержит внимание зрителей?

В нём действительно потрясающий сюжет, который постоянно держит зрителя в напряжении. Я прочитал не избирательно только свои эпизоды в сценарии, а текст вообще всех шести серий от корки до корки, потому что просто не мог оторваться!

У вашего героя такая мефистофельская бородка. Вы играете негативного героя?

Пусть это останется интригой. А касательно бородки — я просто не успел побриться перед съёмками и пришёл со щетиной. Но режиссёр сказал мне оставить такую внешность, хотя она и не задумывалась изначально.

Кадр со съемок сериала "Зломовчання" Фото: пресс-служба

Сколько у вас ушло на подготовку к роли?

Буквально пару дней. Изначально сниматься должен был другой актёр. Но произошла замена: мне позвонили, когда я был в театре и готовился к спектаклю. Я сразу записал самопробы, прочитал за два дня 300-страничный сценарий и вышел на съёмочную площадку. Всё происходило очень быстро.

В ООН подсчитали, что 260 тыс. украинцев попало в рабство с 1991 по 2017 годы. По факту эта статистика может быть гораздо большей, учитывая, что в неё попали только те люди, которые самостоятельно признались о своём статусе раба. Что может сделать сериал "Зломовчання", чтобы эта статистика не продолжала расти?

Наш фильм может поднять эту проблему, чтобы как можно больше людей задумалось об этом ужасе и перестали закрывать на него глаза. Сериал призывает зрителей: "Берегите своих детей!", "Контролируйте их!" Ведь самое страшное, когда в рабство попадают именно дети, которые ещё путаются в том, что действительно хорошо, а что опасно в этом мире. Наш сериал показывает, как работает схема, которая затягивает людей в рабство. Так что, увидев её в нашем сериале, люди смогут избежать ловушки. Предупреждён — значит защищён.

Кино может магическим образом исправлять даже самые непростые проблемы. Например, посмотрев фильм "Киборги", только в одной бригаде четыре семьи воссоединились после развода. Фильм помог членам этих семей лучше понять другу друга и теперь они продолжают жить вместе. И это только в одной бригаде. Уверен, есть много и других примеров, о которых я не знаю. Надеюсь, после премьеры "Зломовчання" жизнь многих семей исправится к лучшему.

Как работалось с Ксенией Мишиной?

"Зломовчання" — уже второй подряд наш совместный проект. До этого мы снимались в сериале "Клятва врача". Она замечательная актриса и просто прекрасный партнёр по съёмочной площадке.

Ксения Мишина и Андрей Исаенко на съемках сериала "Зломовчання" Фото: пресс-служба

Ваш рост — 1 метр 98 сантиметров. Как это влияет на работу в театре и кино?

В театре это безусловно "плюс", потому что рост усиливает фактуру. А, вот, в кино я из-за роста достаточно долго пробивал себе дорожку. Проблема в партнёрах, ведь большая разница в росте плохо смотрится на экране, да и оператору неудобно снимать. На съёмках одного сериала специально для главной героини выкладывали из ящиков целую дорожку, чтобы она со мной и ещё одним высоким актёром хорошо смотрелась в кадре.

Звезда оскароносного "Джокера" Хоакин Феникс как-то раз сказал, что самое трудное в работе актёра – это балансировать между открытостью и закрытостью. В одном случае нужно быть чувствительным к окружающим людям и фиксировать их жесты, поведение, интонацию, чтобы потом использовать это в своих новых ролях. А в другом – нужно максимально закрыться от всего окружающего, чтобы максимально сосредоточиться на уже готовом образе и не отвлекаться. Между этой предельной открытостью и предельной закрытостью актёру приходится постоянно балансировать. А что самое трудное для вас в актёрской работе?

Трудно контролировать всё, что происходит вокруг тебя на съёмочной площадке. Например, в тот момент, когда ты работаешь в кадре, тебя может сзади за рубашку слегка потянуть оператор, чтобы ты немного сместился. И ты в таком случае продолжаешь съёмку, не отвлекаясь от своего персонажа и при этом параллельно продумываешь, как сделать несколько шагов в сторону, чтобы композиция в кадре вышла удачнее.

Непросто для актёра не только быть наблюдательным и собирать полезную информацию о жестах, интонации и прочих нюансах поведения окружающих людей, но и в нужный момент вспомнить эти наблюдения, чтобы использовать их. Бывает, что ты долго ходишь и мучишься, потому что не можешь найти одну маленькую деталь поведения персонажа. Ведь именно этот нюанс делает твоего героя максимально убедительным.

Какая изюминка в Сергее, которого вы сыграли в "Зломовчанні"?

Это очень неоднозначный персонаж. Знаете, как бандиты по ночам убивают и грабят людей, а днём храмы строят. Это такая радикальная двуличность. Так вот и у моего персонажа тоже какая-то своя двуличность.

Андрей Исаенко на съемочной площадке международного сериала "Зломовчання" Фото: пресс-служба

Какая атмосфера царила на съёмочной площадке?

Хорватский режиссёр Далибор Матанич всегда был на позитиве. Это очень помогало в работе. Также он очень чётко понимал, что нужно для фильма и быстро воплощал каждую полезную идею. Кроме того он всегда был открыт к окружающим и всячески поощрял предложения от коллег.

Кто пьёт больше: хорваты или украинцы?

Если так сравнивать, то можно сказать, что мы вообще не пьём. Хорваты были просто в диком восторге от украинского пива. В свободное от работы время, конечно.

От этого сериала отказался целый ряд украинских телеканалов, потому что в нём поднимается множество провокационных тем, а также показывается курение, алкоголь, криминал и насилие. Так что украинская премьера картины состоится на онлайн платформе OLL.TV. С точки зрения актёра вы почувствовали больше свободы, когда работали над этим проектом?

Конечно! Тут не было цензуры, которая стала привычной для рядовых отечественных сериалов. Благодаря этому в "Зломовчанні" появилось больше жизни и правды.

Кадр со съемок сериала "Зломовчання" Фото: пресс-служба

Вам не тесно в украинских сериалах, где действует длинный перечень запретов? Например, запрет на курение в кадре, а также суровые ограничения на показ насилия и откровенных сцен. А отдельные темы вообще табуированы.

Да, хочется чего-то большего. Но меня нередко приглашают в более раскрепощённые в этом плане иностранные проекты. Например, "Зломовчання". А этой зимой компании Amazon Prime и Gaumont Productions пригласили меня на съёмки фильма "Тотемы", который рассказывает о противостоянии советских, американских и европейских спецслужб в годы Холодной войны. Съёмки проходили в Марокко. Но там из-за пандемии запретили въезд гражданам многих стран. Увы, в число этих стран попала и Украина. Создатели фильма пытались перенести съёмки в Испанию, но там тоже была очень неблагоприятная ситуация с карантином. Так что в итоге я не смог сняться в этом проекте.

Как вы переживаете подобные ситуации, когда обстоятельства — против вас?

Спокойно… Всегда, несмотря ни на что надо продолжать идти дальше. Когда обстоятельства против тебя, то нет смысла рефлексировать. Потому что рефлексия ничего не изменит.

Эксклюзивная премьера сериала "Зломовчання" состоится в декабре 2021 года на онлайн-сервисе OLL.TV.

Автор: Антон Филатов

Ранее мы показали, как проходили съемки сериала "Зломовчання" на улицах Киева.

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