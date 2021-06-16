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Сериал Зломовчання с Ксенией Мишиной еще до премьеры заставил чиновников Хорватии уйти в отставку

Сегодня, 12:39

В этом году украинский зритель сможет увидеть криминальную драму "Зломовчання" – о глобальной проблеме торговли людьми, которая до сих пор существует

Кадр со съемок сериала "Зломовчання"
Кадр со съемок сериала "Зломовчання"
Фото: пресс-служба

Сериал "Зломовчання", репортажем со съемок которого мы делились ранее, еще до выхода на экраны заставил топ-чиновников Хорватии уйти в отставку. Это оригинальный проект украинской стриминг-платформы OLL.TV, который удалось реализовать благодаря работе украино-хорватской команды. Съемки проходили в двух городах: Киеве и Осиеке, а в основу сценария легли реальные истории. Сериал вас шокирует, и почему его все-таки стоит посмотреть – рассказала журналист Анастасия Среда в новом выпуске "Сегодня".

Далибор Матанич, Горан Богдан и Ксения Мишина на съемках сериала "Зломовчання"
Далибор Матанич, Горан Богдан и Ксения Мишина на съемках сериала "Зломовчання"
Фото: пресс-служба

Сюжет

Шестисерийная криминальная драма "Зломовчання" расскажет украинскому зрителю о глобальной проблеме торговли людьми. В основе сценария – реальные события – расследование 2009-го хорватского журналиста. По сюжету, главная героиня, роль которой исполняет Ксения Мишина, приезжает из Хорватии в Киев – навестить родных и на благотворительный бал, и сразу же погружается в семейную трагедию. Узнав, что исчезла ее племянница, Ольга сразу берет инициативу по поискам девочки в свои руки.

Актеры

Партнеры Ксении Мишиной по съемочной площадке – известные в Украине и Хорватии актеры. Звезда голливудских сериалов Горан Богдан и Виктор Сарайкин, которого часто снимают в украинских
сериалах, а также популярная театральная актриса Ирина Веренич-Островская.

"Она девушка с характером, умеющая проявлять характер и в то же время она очень положительная, мудрая, целеустремленная. Конечно, некоторые факты из ее жизни не сильно мне импонируют, но как человек, в ее сердце всегда есть место любви", – рассказала о своей роли Ксения Мишина.

Ксения Мишина и Горан Богдан
Ксения Мишина и Горан Богдан
Фото: пресс-служба

Смысл названия сериала

Тогдашнее журналистское расследование вызвало общественный резонанс, и чиновники заставили прессу замолчать. Знать о зле и замалчивать – отсюда и название ленты – "Зломовчання".

За режиссерским пультом сидел хорватский режиссер Далибор Матанич. У него есть опыт работы на Netflix, но в Украине, как он признался, ему работать легче: больше свободы для творчества.

"Конечно, фильм будет отличаться от книги, скажем, там речь идет не о конкретных истории героинь из Киева, автор когда писал роман, то основывался на сухих фактах журналистских расследованиях, мы покажем это через действия и судьбы живых людей, поэтому мы здесь, на съемках в Украине", – рассказал режиссер Далибор Матанич.

Смотрите видео прямо со съемочной площадки сериала "Зломовчання":

Ранее исполнитель главной роли в сериале "Зломовчання" Горан Богдан поделился впечатлениями от работы с украинцами.

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съемки сериалы oll.tv Ксения Мишина Зломовчання
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