Куда смотрит Данилко? Новое фото Оли Поляковой может стать мемом

Андрей Данилко случайно попал в кадр

Фото звездных детективов оригинального шоу "Маска" на телеканале "Украина" Оли Поляковой и Андрея Данилко имеет все шансы стать настоящим мемом. Ведь своим неожиданным появлением в кадре Оли артист развеселил сеть.

Певица опубликовала серию фото в новом роскошном образе, который она создала специально для грандиозного шоу "Маска". На них Оля Полякова позирует для фотографа, демонстрируя новое яркое платье, стильный макияж и интересную прическу.

Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic

Однако на одном из снимков в кадр случайно попал и другой звездный детектив телепроекта – певец и продюсер Андрей Данилко. Очевидно, артист разговаривал с кем-то из коллег, однако в сочетании с эффектной позой Оли создал настоящую фотобомбу.

Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic

Пока одни подписчики Оли выбирали лучшее фото из серии, другие начали шутить над кадром с Андреем Данилко, добавляя, что он может стать популярным мемом.

Напомним, звездными детективами грандиозного шоу "Маска" станут известная певица, любимица зрителей, поп-королева сцены Оля Полякова, мегапопулярный певец, актер и продюсер DZIDZIO, украинская суперстар, поп-дива, которой первой удалось покорить сердце мирового слушателя, NK | Настя Каменских, популярный певец, автор песен и продюсер Андрей Данилко. Задача звездных детективов в музыкальном шоу "Маска" – вместе с телезрителями постараться понять, какие знаменитости прячутся под масками. Включаясь в эту увлекательную игру, они также проанализируют подсказки, которые участники будут давать перед выступлениями, и зададут им интересующие вопросы. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук.

Ранее мы рассказывали, кто стал музыкальным продюсером шоу "Маска".

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