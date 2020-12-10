Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Куда смотрит Данилко? Новое фото Оли Поляковой может стать мемом

Сегодня, 10:44

Андрей Данилко случайно попал в кадр

Фото звездных детективов оригинального шоу "Маска" на телеканале "Украина" Оли Поляковой и Андрея Данилко имеет все шансы стать настоящим мемом. Ведь своим неожиданным появлением в кадре Оли артист развеселил сеть.

Певица опубликовала серию фото в новом роскошном образе, который она создала специально для грандиозного шоу "Маска". На них Оля Полякова позирует для фотографа, демонстрируя новое яркое платье, стильный макияж и интересную прическу.

Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Однако на одном из снимков в кадр случайно попал и другой звездный детектив телепроекта – певец и продюсер Андрей Данилко. Очевидно, артист разговаривал с кем-то из коллег, однако в сочетании с эффектной позой Оли создал настоящую фотобомбу.

Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Пока одни подписчики Оли выбирали лучшее фото из серии, другие начали шутить над кадром с Андреем Данилко, добавляя, что он может стать популярным мемом.

Напомним, звездными детективами грандиозного шоу "Маска" станут известная певица, любимица зрителей, поп-королева сцены Оля Полякова, мегапопулярный певец, актер и продюсер DZIDZIO, украинская суперстар, поп-дива, которой первой удалось покорить сердце мирового слушателя, NK | Настя Каменских, популярный певец, автор песен и продюсер Андрей Данилко. Задача звездных детективов в музыкальном шоу "Маска" – вместе с телезрителями постараться понять, какие знаменитости прячутся под масками. Включаясь в эту увлекательную игру, они также проанализируют подсказки, которые участники будут давать перед выступлениями, и зададут им интересующие вопросы. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук.

Ранее мы рассказывали, кто стал музыкальным продюсером шоу "Маска".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
EL Кравчук встретит Новый год с Андреем Данилко Более 1000 жемчужин: как создавали костюм Солнца в оригинальном шоу-детективе "Маска" Шоу «Маска»: Для костюма Циклопа был изготовлен гигантский глаз диаметром один метр Ради шоу "МАСКА" Оля Полякова кардинально сменила имидж
Оля Полякова Андрей Данилко шоу Маска
Реклама

Новости партнеров

Картопляна запіканка: як готувати смачну та ситну гарячу страву
Картопляна запіканка: як готувати смачну та ситну гарячу страву
Умерла популярная актриса Акимова: ее нашли обнаженной в квартире
Умерла популярная актриса Акимова: ее нашли обнаженной в квартире
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото

Популярные статьи

Сегодня, 11:10Психология

Под подушкой и в сапожках: интересные подарки на День святого Николая детям

Сегодня, 11:05Fun

Ханука-2020: дата, история и традиции праздника

Сегодня, 09:02Wellness

Вспышка на Солнце спровоцировала самую мощную магнитную бурю за 2020 год в ближайшее время

Вчера, 17:38Шоу-бизнес

Радиоведущий, комик и владелец автопарка: что известно о трех оставшихся участниках "Холостячки"

Вчера, 13:17Wellness

Борется с вирусами и улучшает память: диетолог рассказала о пользе граната

Вчера, 05:25Психология

Гороскоп на сегодня 9 декабря: Львы будут всезнайками, а Девам нужно быть спокойнее

8 декабряFood

Рецепты на Новый год-2021: ТОП-10 лучших идей горячих закусок

8 декабряШоу-бизнес

"Песня года" в России: какие украинские артисты приняли участие в концерте

8 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 8 декабря: Тельцам придется решать нелегкую проблему, а Львы рискуют попасть в ловушку

7 декабряFood

Салаты из авокадо: ТОП-5 рецептов на любой вкус

7 декабряШоу-бизнес

Сын Наташи Королевой и Тарзана занялся танцами на пилоне. Пока говорит, что весело

7 декабряШоу-бизнес

Как живет звезда "Х-фактора" – Евгений Литвинкович? Мы разузнали

7 декабряWellness

Чем полезны финики для здоровья и как могут навредить

7 декабряШоу-бизнес

Как выглядит предполагаемая девушка Андрея Рыбака из "Холостячки": фото

7 декабряFood

Холодные закуски на Новый год-2021: семь праздничных рецептов

7 декабряEvents

День Екатерины: поздравления с именинами и Днем ангела

Новости партнеров

Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
Сочная сестра Кардашьян Кайли Дженнер прикрыла бюст мехом
Сочная сестра Кардашьян Кайли Дженнер прикрыла бюст мехом
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
"Я уже не артист, а пенсионер, который хочет покоя"
"Я уже не артист, а пенсионер, который хочет покоя"
Ольга Фреймут впервые выдала, чем покорила красавца-мужа
Ольга Фреймут впервые выдала, чем покорила красавца-мужа
Фреймут перестала выходить в людные места и живет в страхе
Фреймут перестала выходить в людные места и живет в страхе
Как сейчас выглядят повзрослевшие звезды из советских фильмов
Как сейчас выглядят повзрослевшие звезды из советских фильмов

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять