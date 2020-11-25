Ради шоу "МАСКА" Оля Полякова кардинально сменила имидж

Подписчики оценили новый образ певицы

Создатели оригинального шоу "МАСКА", которое выйдет на канале "Украина", готовят для зрителей множество сюрпризов. Удивят не только знаменитости, которые будут прятаться под причудливыми костюмами, но и звездные детективы проекта. Так, ради самого загадочного шоу на украинском телевидении поп-королева Оля Полякова стала рыжей и изменила цвет глаз.

Оля Полякова не перестает удивлять поклонников яркими образами. Ее часто эпатажные наряды обсуждает вся страна. Но на этот раз известная блондинка поразила кардинальной сменой имиджа – стала огненной рыжей с голубыми глазами.

"Я сегодня в невероятном образе. Мои родные глаза – зеленые, а я захотела попробовать яркие, голубые. Мне кажется, с такими линзами я совсем другая", – отметила звездный детектив оригинального шоу "МАСКА" Оля Полякова на своей странице в Instagram, поинтересовавшись у поклонников, что они думают о ее новом образе.

Оля Полякова и DZIDZIO Фото: instagram.com/polyakovamusic

Кстати, к новому цвету волос Оля выбрала очень стильный и оригинальный аксессуар – шляпку в форме ноты.

Подписчики звезды сразу оставили сотни комментариев под ее новым фото: "феерия", "красавица", "богиня", "замечательная". Некоторые даже не узнали любимую артистку, настолько невероятным было ее перевоплощения.

Напомним, Оля Полякова станет одним из звездных детективов грандиозного шоу "МАСКА". Артистка будет комментировать исполнение, постановки участников, их вокальные данные, а также помогать зрителям угадать – кто же скрывается за масками. Уже известно, что вместе с Олей строить версии о том, какие знаменитости могут скрываться под невероятными костюмами, будет мегапопулярный DZIDZIO, но имена других звездных детективов команда проекта пока держит в тайне.

Как сообщалось ранее, украинский проект "МАСКА" будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поражает своими масштабами. Участниками станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук.

Ранее Оля Полякова ответила на критику своего фото.

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