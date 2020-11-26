Шоу "Маска": Для костюма Циклопа был изготовлен гигантский глаз диаметром один метр

На изготовление костюма ушло пять дней

Специально для украинской версии мирового бестселлера The Masked Singer художники по костюмам разрабатывают масштабные уникальные костюмы и образы, которых еще не было ни в одной стране мира, где гипер-шоу "Маска" уже покорило миллионы зрителей. Одним из героев звездного шоу-детектива "Маска" на канале "Украина" станет потрясающий мифический гигант – Циклоп, при создании которого художники импровизировали не только с оригинальными технологиями, но и с формами.

Шоу "Маска" поставит перед зрителями телеканала "Украина" непростую задачу – угадать, кто из знаменитостей скрывается под костюмами невероятных персонажей. К созданию уникальных героев продюсеры привлекли известных дизайнеров и художников Украины – Лесю Патоку и Назара Дидыка. Художники разработали более 60-ти образов, из которых были отобраны 22 лучших. Одним из них стал Циклоп. По словам художницы по костюмам Леси Патоки, которая занимается разработкой данного персонажа – камнем преткновения стала главная деталь Циклопа, а именно – глаз. Мастера долго подбирали форму нужного размера, а после создали эксклюзивную деталь – глаз, который в диаметре достигает одного метра. И так как все костюмы шоу сделаны по уникальным технологиям, времени на детали уходит достаточно много, на этот раз было потрачено целых пять рабочих дней!

Глаз Циклопа Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Мы очень долго над ним работали и не могли понять, где же нам взять форму такого большого диаметра. В итоге купили самый большой фитнес-шар, с которого сняли гипсовую форму, после чего отливалась силиконовая форма, а в нее заливался пластик, – поделилась подробностями работы художница по костюмам Леся Патока. – Глаз нашего Циклопа полностью пластиковый и сверху вручную расписан мастерами. Поэтому это уникальный, единственный в Украине глаз подобного размера!"

Глаз Циклопа Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как сообщалось ранее, украинское шоу "Маска" на канале "Украина" будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поразит своими масштабами. Ведущим шоу станет телезвезда Владимир Остапчук.

Ранее мы рассказывали о костюме Павлина.

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