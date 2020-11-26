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Шоу "Маска": Для костюма Циклопа был изготовлен гигантский глаз диаметром один метр

Сегодня, 14:57

На изготовление костюма ушло пять дней

Специально для украинской версии мирового бестселлера The Masked Singer художники по костюмам разрабатывают масштабные уникальные костюмы и образы, которых еще не было ни в одной стране мира, где гипер-шоу "Маска" уже покорило миллионы зрителей. Одним из героев звездного шоу-детектива "Маска" на канале "Украина" станет потрясающий мифический гигант – Циклоп, при создании которого художники импровизировали не только с оригинальными технологиями, но и с формами.

Шоу "Маска" поставит перед зрителями телеканала "Украина" непростую задачу – угадать, кто из знаменитостей скрывается под костюмами невероятных персонажей. К созданию уникальных героев продюсеры привлекли известных дизайнеров и художников Украины – Лесю Патоку и Назара Дидыка. Художники разработали более 60-ти образов, из которых были отобраны 22 лучших. Одним из них стал Циклоп. По словам художницы по костюмам Леси Патоки, которая занимается разработкой данного персонажа – камнем преткновения стала главная деталь Циклопа, а именно – глаз. Мастера долго подбирали форму нужного размера, а после создали эксклюзивную деталь – глаз, который в диаметре достигает одного метра. И так как все костюмы шоу сделаны по уникальным технологиям, времени на детали уходит достаточно много, на этот раз было потрачено целых пять рабочих дней!

Глаз Циклопа
Глаз Циклопа
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Мы очень долго над ним работали и не могли понять, где же нам взять форму такого большого диаметра. В итоге купили самый большой фитнес-шар, с которого сняли гипсовую форму, после чего отливалась силиконовая форма, а в нее заливался пластик, – поделилась подробностями работы художница по костюмам Леся Патока. – Глаз нашего Циклопа полностью пластиковый и сверху вручную расписан мастерами. Поэтому это уникальный, единственный в Украине глаз подобного размера!"

Глаз Циклопа
Глаз Циклопа
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как сообщалось ранее, украинское шоу "Маска" на канале "Украина" будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поразит своими масштабами. Ведущим шоу станет телезвезда Владимир Остапчук.

Ранее мы рассказывали о костюме Павлина.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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