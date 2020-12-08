EL Кравчук встретит Новый год с Андреем Данилко

Артисты устроят вечеринку в квартире у Данилко

Телеканал "Украина" покажет масштабное праздничное шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна", в котором примут участие самые популярные артисты. На съемочной площадке проекта певец EL Кравчук, который недавно рассказал, чем занимался с Олегом Скрипкой, признался, где и с кем будет отмечать 2021 год.

Оказывается, в новогоднюю ночь EL Кравчук встретится с популярным певцом, звездным детективом шоу "Маска" Андреем Данилко. Впервые за последние годы, говорит Кравчук, Андрей будет принимать гостей на Новый год.

"Договорились где-то в час или в полвторого встретиться на Крещатике в квартире Данилко. Будем там праздновать. Колядовать не пойдем. Просто обычная вечеринка с алкоголем, с оливье и под шубой", – рассказал EL Кравчук в эфире программы "Зірковий шлях".

EL Кравчук и Андрей Данилко Фото: пресс-служба, instagram.com/el_kravchuk_official

А вот сам миг, когда часы пробьют 12 раз, Кравчук встретит с родными дома.

"Я буду рядом с родными, и моя семья очень счастлива. Потому что 25 лет они не видели меня в новогоднюю ночь. Это будет впервые", – отметил артист за кулисами грандиозного праздничного шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна".

Грандиозное музыкальное шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна" зрители смогут 31 декабря в 20:00.

Напомним, Андрей Данилко станет звездным детективом в оригинальном шоу "Маска".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться