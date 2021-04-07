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Кто устроил фотосессию с голыми украинками в Дубае? Есть две версии

Сегодня, 20:05

В СМИ сообщают два имени – Алексей Концов и Виталий Гречин

Уже несколько дней в Сети не утихают обсуждения скандальной ситуации, которая произошла с 12-ю украинками в Дубае. Полностью обнаженные девушки приняли участие в фотосессии на балконе одного из отелей.

Российские СМИ называют два имени тех, кто мог стать организатором этой фотосессии.

Алексей Концов, Виталий Гречин
Алексей Концов, Виталий Гречин
Фото: involta.ru

Согласно версии Telegram-канала Mash, девушек в Дубай привез выходец из Украины, американский финансист Виталий Гречин. Его фото в окружении голых барышень уже разлетелось по Сети.

"У Виталия, по словам его киевского коллеги, есть свой собственный фейковый "Плейбой". Через сайт американский галерист набирал девушек из далеких городов, которые хотели модельной славы, а после распоряжался ими по своему художественному усмотрению", – пишет Mash.

Фото: Mash

Но как сообщает ряд российских СМИ, съемку организовал российский IT-предприниматель, основатель IT-компании Involta Алексей Концов.

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Как сообщает Life, в пресс-службе компании не стали опровергать тот факт, что Алексей был задержан в ОАЭ, но и не подтвердили, что Концова подозревают в организации фотосессии.

"Да, мы подтверждаем, что Алексея задержали в Дубае, в это время он находился там на отдыхе. К данной фотосессии он не имеет никакого отношения. Знаем только, что его задержали незаконно", — отметили в компании.

Фото: involta.ru

Ранее мы сообщали, что украинские модели с балкона в Дубае массово удаляют свои фото и аккаунты в соцсетях.

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