Гнев человеческий – Лучший фильм Гая Ричи или полный провал? Обзор фильма без спойлеров

Режиссер прошлогоднего кинохита "Джентльмены" подготовил для зрителей новый фильм – боевик с примесью триллера "Гнев человеческий". Стоит ли смотреть кино и за что его критикуют – обсуждаем далее

Кадр из фильма "Гнев человеческий" Фото: themoviedb.org

13 мая в украинский прокат выходит экшн-триллер Гая Ричи – "Гнев человеческий" с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. Его персонаж начинает службу в инкассаторской компании, где преследует свою цель – расправиться с грабителями.

В первую очередь кино привлекает внимание благодаря актеру и режиссеру. Гай Ричи – чуть ли не один из любимчиков украинских зрителей. Это и породило множество ожиданий: кто-то подумал, что это будет новый шедевр от создателя "Джентльменов", или же наоборот – типичный боевик со Стэйтемом. На самом деле ни то, ни другое.

"Гнев человеческий" – нестандартный боевик, в котором все будет точно не так, как вы ожидаете. Именно поэтому мы рекомендуем вам пойти в кино и увидеть фильм самим. А прямо сейчас без спойлеров поделимся впечатлениями от просмотра и расскажем, удалось ли Ричи создать новый шедевр и будет ли у него продолжение.

Джейсон Стэйтем в фильме "Гнев человеческий" Фото: themoviedb.org

Короткий экскурс о Гае Ричи и Джейсоне Стэйтеме

Один из лучших режиссеров жанра криминальной комедии Гай Ричи снял "Карты, деньги, два ствола" (отсюда и началось их сотрудничество со Стэйтемом), "Большой куш", две части "Шерлока Холмса", и "Джентльмены", которые вышли зимой прошлого года.

И вот, спустя более, чем 15 лет (после выхода фильма "Револьвер") Гай Ричи снова взял своего любимчика Джейсона Стэйтема на главную роль. Образ его персонажа в "Гневе человеческом" будто объединил все его предыдущие роли – брутальный и мужественный герой, который умеет устроить взбучку плохим парням. При этом загадочный Эйч в исполнении Стэйтема и сам неоднозначный мужчина, у него темное прошлое, что делает просмотр еще более любопытным.

Гай Ричи и Джэйсон Стэйтем Фото: twitter.com/realguyritchie

Коротко о сюжете

Хладнокровный Патрик Хилл, которого коротко называют Эйч, начинает работать в инкассаторской компании. Мужчина не заинтересован в дружбе с коллегами и, ко всему прочему, явно что-то скрывает. Перевозки миллионов долларов США по Лос-Анджелесу часто оказываются сущим кошмаром для инкассаторов. Только вот нападения, ограбления и убийства работников абсолютно не пугают Эйча. В отличие от своих тревожных коллег, он ведет себя бесстрашно и начинает расследовать серию ограблений. Пока одни начинают считать Эйча супергероем, другие – подозревают, что он вообще психопат.

"Гнев человеческий" Фото: themoviedb.org

Что понравилось в фильме?

Динамичный и напряженный сюжет

Как мы уже писали, если ждать от фильма авторское кино в стиле Гая Ричи, вы рискуете разочароваться. Но и типичным боевиком с перестрелками его назвать нельзя.

Гай Ричи смело разделяет фильм на главы, и делает много отсылок к библейским сюжетам, а именно – семи смертным грехам. Здесь будет и алчность, и воскрешение, и гнев. Но главное – волнующий и динамичный сюжет с такими поворотами, что вы будете сидеть как на раскаленных угольях. В центре сюжета – парни, которых вообще нельзя назвать хорошими. Но герои фильмов Гая Ричи никогда не являются иконами для подражания. Эйч и его приятели противостоят еще куда более плохим парням, чем они сами, а в итоге натыкаются на таких плохишей, которых вообще легко возненавидеть.

"Гнев человеческий" Фото: themoviedb.org

Актеры

Актерский состав "Гнева человеческого" это один из самых главных плюсов фильма, потому что все актеры – от главных до второстепенных подобраны отлично. Помимо брутального Джейсона Стэйтема вы точно оцените игру сына Клинта Иствуда, Скотта Иствуда, который играет весьма харизматичного злодея.

Кадр из фильма "Гнев человеческий" Фото: themoviedb.org

Внимание привлекает и Джош Хартнетт – звезда таких кинохитов нулевых, как "Факультет", "Одержимость", "Перл-Харбор", который неожиданно появляется в комедийном амплуа и заставляет нас от души посмеяться даже тогда, когда происходит жуткое месиво.

Джош Хартнетт в фильме "Гнев человеческий" Фото: Скриншот из YouTube

Еще хочется обратить внимание на Холта МакКэлани, которого вы можете знать по сериалу "Охотник за разумом".

Холт Маккэлани (слева) в фильме "Гнев человеческий" Фото: themoviedb.org

И в целом в фильме вы откроете много крутых актеров, многих из которых вы точно бы захотели чаще видеть в кино и сериалах.

Музыка

Без музыки, которая с самого начала фильма задает динамику и нужное настроение, сложно было бы получить такое удовольствие от просмотра. В общем, вы и сами это ощутите, когда у вас будет захватывать дух от происходящего на экране.

За что критикуют фильм?

Предсказуемый сюжет

Нельзя сказать, что сюжет "Гнева человеческого" очень запутанный. Хотя некоторые события можно банально предугадать, от этого они не становятся менее волнительными. За этим "простым" сюжетом идёт фирменная подача Ричи, но не стоит сравнивать это кино с его другими фильмами.

Мало комедийных моментов

В "Гневе человеческом" намного меньше забавных моментов и привычного жестокого юмора, чем в остальных культовых фильмах. Вместо этого здесь преобладает мрачная атмосфера мести и расправы.

Мало экшн-сцен

В фильме точно нет переизбытка боевых сцен, что, на первый взгляд может разочаровать любителей настоящих боевиков. При этом немногочисленные сцены перестрелок, которые есть в фильме, выглядят действительно впечатляюще и еще раз подтверждают, что это не обычный попкорновый боевик.

Будет ли продолжение?

Нет. В конце фильма все подходит к логическому завершению и заканчивается именно так, как и должно было.

Подводя итоги отметим, что Гаю Ричи удалось снять свой неповторимый и отличный экшн-триллер, о просмотре которого вы точно не забудете, выйдя из кинотеатра.

Премьера "Гнева человеческого" состоится уже сегодня, 13 мая. А пока, смотрите трейлер:

Ранее мы делали обзор на новый фильм с Бенедиктом Камбербэтчем – "Код: Железная кора".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться