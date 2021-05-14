Кров зі "скаженого" Тіма Рота кожен день змивали шлангом

Британський актор, кінорежисер і кінопродюсер Тім Рот сьогодні святкує свій день народження. Пропонуємо подивитися круті фільми і серіали з його участю

Тім Рот у фільмі "Принцеса Монако" і серіалі "Сталева зірка" Фото: kino-teatr.ru, themoviedb.org

Тім Рот (справжнє ім'я і прізвище – Тімоті Саймон Сміт) народився 14 травня 1961 року в Лондоні. Сьогодні йому виповнюється 60 років. Найбільш відомі ролі з його участю в картинах Квентіна Тарантіно: "Скажені пси", "Кримінальне чтиво", "Чотири кімнати" та інші.

Багато критиків звинувачували "Скажених псів" (1991) в тому, що на екрані пролилося дуже багато крові: як ніби її в людському тілі не 9 пінт, а всі 4 галони (4,25 літра і 15,14 літра відповідно). Тім Рот розповідає: в кінці кожного знімального дня "Скажених псів" кров з мене змивали за допомогою шланга...

З творчим шляхом цього чудового актора можна ознайомитися або переглянути фільми та серіали з його участю в добірці до його ювілею: "Тіму Роту 60 років" на OLL.TV.

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