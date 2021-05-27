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Пугачева призналась, что Орбакайте в начале карьеры многие унижали

Сегодня, 13:13

Старшая дочь Аллы Пугачевой на днях отмечала юбилей. Примадонна рассказала, что слава и успех сопровождали ее старшую дочь не всегда

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте
Фото: instagram.com/_alla.pugacheva_

Алла Пугачева на праздновании 50-летия Кристины Орбакайте призналась, что очень гордится своей дочерью. По словам певицы, ее старшая дочь подвергалась травле, когда только начинала покорять шоу-бизнес.

"Мне с высоты моего полета уже непонятно, как можно хотеть идти на сцену. Я уже забыла, как туда выходят... Но это счастье, когда я вижу, как Кристина этого хочет, как она умеет работать! Девочка, которую считали абсолютно безголосым гадким утенком, стала артисткой без всякой помощи! Я всегда получала только итог ее работы, результат", – сказала Алла Борисовна журналистам kp.ru.

Алла Пугачева с детьми и внучкой
Алла Пугачева с детьми и внучкой
Фото: instagram.com/orbakaite_k

Артистка подчеркнула, что ее дочь добилась всего и встала на ноги сама, пройдя через хейт, непонимание, унижения и оскорбления.

Напомним, недавно Кристина Орбакайте рассказала, что ее дочь мечтает стать певицей.

Ранее Алла Пугачева написала своей старшей дочери важные слова.

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