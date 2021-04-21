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10 цитат королевы Елизаветы II к ее 95-летию

Сегодня, 09:29

За этот год королева Елизавета II прошла через многие непростые события, включая выход принца Гарри из королевской семьи, пандемию и утрату принца Филиппа

Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполняется 95 лет. Впервые за семь десятилетий она проведет этот праздник без своего покойного супруга принца Филиппа. В связи с трауром королева отказалась и от привычного сценария празднования – она не представит официальный портрет. Этот день пройдет по-другому также и по причине карантина – Елизавета II отметит свой день рождения в кругу персонала Виндзорского замка, а не с членами королевской семьи.

Королева Елизавета ІІ. Фото: AFP
Королева Елизавета ІІ. Фото: AFP
Королева Елизавета ІІ. Фото: AFP
Королева Елизавета ІІ. Фото: AFP
Королева Елизавета ІІ. Фото: AFP
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Заметим, монархи Великобритании свой день рождения празднуют дважды. Первый раз – в день рождения, а второй – в одну из суббот июня, когда устраиваются массовые гулянья с артиллерийским салютом и вывешиванием флагов. Даже в прошлом году, несмотря на пандемию, Елизавета II устроила мини-парад и салют.

В честь дня рождения королевы, мы собрали топ ее цитат, которые, возможно, после утраты принца Филиппа будут восприниматься по-другому:

  • Как и во всех нормальных семьях, в нашей импульсивная и пылкая молодежь восстает против ценностей старшего поколения.
  • Дети ужасно своенравны: рождаются только тогда, когда абсолютно готовы к появлению в нашем мире.
  • Грусть — это цена, которую мы платим за любовь.
  • Ответы на все вопросы вы найдете в одной книге — Библии.
  • Опасность — это часть моей работы.
  • Работа — это плата человека за право пребывать на земле.
  • Все говорят, что футбол — сложный бизнес, в котором трудно преуспеть. Но не надо забывать, что это еще и замечательная игра.
  • Хорошие воспоминания – это наш второй шанс на счастье.
  • Семья не обязательно означает кровных родственников, но часто является описанием сообщества, организации или нации.
  • Я надеюсь, что люди будут очень тщательно задумываться о будущем.

Ранее мы рассказали, что Елизавета II после похорон мужа сохранила две ценные вещи – платок принца Филиппа и фото их в молодости на Мальте.

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Елизавета II день рождения королевская семья
Источник: Сегодня
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