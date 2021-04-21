10 цитат королеви Єлизавети II до її 95-річчя

За цей рік королева Єлизавета II пройшла через багато непростих подій, включно з виходом принца Гаррі з королівської сім'ї, пандемією і втратою принца Філіпа

Королеві Великої Британії Єлизаветі II сьогодні виповнюється 95 років. Вперше за сім десятиліть вона проведе це свято без свого покійного чоловіка принца Філіпа. У зв'язку з трауром королева відмовилася і від звичного сценарію святкування – вона не надасть офіційний портрет. Цей день пройде по-іншому також і через карантин – Єлизавета II проведе свій день народження в колі персоналу Віндзорського замку, а не з членами королівської сім'ї.

<p>Королева Єлизавета ІІ. Фото: AFP</p> <p>Королева Єлизавета ІІ. Фото: AFP</p> <p>Королева Єлизавета ІІ. Фото: AFP</p> <p>Королева Єлизавета ІІ. Фото: AFP</p> <p>Королева Єлизавета ІІ. Фото: AFP</p> 1/5

Зауважимо, монархи Великої Британії свій день народження святкують двічі. Перший раз – у день народження, а другий – в одну із субот червня, коли влаштовуються масові гуляння з артилерійським салютом і вивішуванням прапорів. Навіть торік, попри пандемію, Єлизавета II влаштувала мініпарад і салют.

На честь дня народження королеви, ми зібрали топ її цитат, які, можливо, після втрати принца Філіпа будуть сприйматися інакше:

Як і в усіх нормальних сім'ях, у нашій – імпульсивна та палка молодь повстає проти цінностей старшого покоління.

Діти страшенно примхливі: народжуються тільки тоді, коли абсолютно готові до появи в нашому світі.

Смуток – це ціна, яку ми платимо за любов.

Відповіді на всі питання ви знайдете в єдиній книзі – Біблії.

Небезпека – це частина моєї роботи.

Робота – це плата людини за право перебувати на землі.

Всі кажуть, що футбол – складний бізнес, в якому важко досягти успіху. Але не треба забувати, що це ще й чудова гра.

Хороші спогади – це наш другий шанс на щастя.

Сім'я не обов'язково означає кровних родичів, але часто є описом спільноти, організації або нації.

Я сподіваюся, що люди будуть дуже ретельно замислюватися про майбутнє.

Раніше ми розповіли, що Єлизавета II після похорону чоловіка зберегла дві цінні речі – хустку принца Філіпа і фото їх у молодості на Мальті.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися