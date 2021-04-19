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Елизавета II после похорон сохранила две ценные вещи – платок принца Филиппа и фото их молодости на Мальте

Сегодня, 16:01

Ее Высочество прибыла в часовню Святого Георгия, держа в сумочке дорогие сердцу вещи. Они напоминают королеве Елизавете II о 73-х годах брака с принцем Филиппом

После церемонии погребения принца Филиппа, на гробу которого Елизавета II оставила трогательную записку, Ее Высочество забрала с собой несколько особенных вещей. Оказалось, что в сумочке Елизавета II унесла носовой платок ее покойного супруга, а также их совместное фото, сделанное на Мальте во время их медового месяца. Обе эти вещи напоминают королеве о ее совместной жизни с принцем Филиппом, с которым она состояла в браке 73 года.

Как сообщает Daily Mail, фирменные носовые платки принца Филиппа, сделанные его портным из Сэвил-Роу, Kent & Haste, были неизменной частью его стиля. Один из таких платков Ее Высочество держала у себя в сумочке бренда Launer на похоронах. Также согласно королевскому источнику, у Елизаветы II была небольшая фотография, которая была сделана на Мальте в 1947 году.

Елизавета II на похоронах любимого супруга принца Филиппа
Елизавета II на похоронах любимого супруга принца Филиппа
Фото: Скриншот из Daily Mail

Принц Филипп служил на Мальте морским офицером, так что они с Елизаветой II, которая тогда еще была принцессой, проживали на острове на вилле Гуардамангия, на окраине Валетты с 1949 по 1951 годы.

Позднее Елизавета II описала этот период как один из лучших в своей жизни. По ее словам, это было то время, когда она могла жить "нормально". А в 2007 году супруги отпраздновали там 60-ю годовщину своего брака.

Королева Елизавета II и принц Филипп на Мальте в 1947 году
Королева Елизавета II и принц Филипп на Мальте в 1947 году
Фото: Getty Images

Ранее мы рассказали, как королева Елизавета II проводила своего супруга в последний путь.

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