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Киркорова изобразили Сатаной на полотне. Поклонники просят его быть осторожней с картиной (фото)

Сегодня, 08:40

Российскому поп-королю подарили большую картину, на которой он изображен в образе Воланда из знаменитого романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита"

Филиппу Киркорову преподнесли необычный подарок
Филиппу Киркорову преподнесли необычный подарок
Фото: instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров, который недавно поссорился с экс-продюсером Светланы Лободы, вернулся из Дубая и похвастался необычным подарком.

В гости к артисту пожаловала молдавская группа SunStroke Project​, которая в 2017 году выступала на конкурсе "Евровидение". Артисты подготовили поп-королю неожиданный подарок – картину, на которой он изображен в виде Воланда, "князя тьмы" из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

Филиппа Киркорова изобразили Воландом на магической картине
Филиппа Киркорова изобразили Воландом на магической картине
Фото: instagram.com/fkirkorov

"Меня разным видели, но Воландом меня видят первый раз", – сказал Киркоров, обрадовавшись подарку.

(@fkirkorov)

В описании к видео артист также добавил: "Это не просто картина, а целое полотно загадок, key-кодов, которые нужно разгадывать и раскрывать. Это целый портал в роман "Мастер и Маргарита", хочется не просто разглядывать каждую деталь, а за-zoom-ить и проникнуть".

В комментариях многие написали комплименты в адрес художника, создавшего картину. Но были и те, кто попросил Филиппа быть осторожнее с такими подарками:

  • Филипп, картина может быть опасной, вспомните " Портрет Дориана Грея"!
  • Не боитесь такой "подарок" принимать, еще и в дом заносить? Даже в рекламных целях... не стоит того!
  • Воланд – самый неоднозначный персонаж романа Булгакова. Автор создал его, чтобы указать людям на их же прегрешения. Не дано стать хорошим тому, кто не разделяет добро и зло. Основная идея – это неизбежность наказаний за совершенные злодеяния. А Воланд находится посередине между добром и злом. Что же я увидела на картине: твое изображение, окованное цепями, а черные вороны не дают тебе сбросить эти цепи. Шахматы – это когда достоинства переходят в недостатки. Лично я остерегалась бы такой картины!
  • Можно было лучше придумать образ для такого артиста, а это вы просто его опустили в ноль.
Скриншот: Instagram

Напомним, Нателла Крапивина обвинила Филипа Киркорова в пропаганде моральных уродов и извращенцев.

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