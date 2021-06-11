Собчак — о ссоре Киркорова и Крапивиной: Нателла пи***нула лишнего, но такое бывает

Ксения Собчак также записала весьма забавную пародию на то самое видеообращение Филиппа Киркорова из Дубая, сообщив, что ее "тоже бомбит"

Ксения Собчак прокомментировала скандал между Крапивиной и Киркоровым Фото: YouTube

После скандальной премии "МУЗ-ТВ", где Моргенштерн устроил разборки прямо на сцене, экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина назвала шоу-бизнес "цирком уродов". Это очень возмутило Филиппа Киркорова, который записал видео и в нем очень резко высказался о Крапивиной.

На ситуацию обратили внимание Иосиф Пригожин, Дава и Джиган, а Ксения Собчак даже уделила этой истории время в своем новом выпуске "Осторожно: Собчак", опубликованном в YouTube.

Нателла Крапивина резко высказалась о дуэте Киркорова и Давы Фото: instagram.com/natellakrapivina, instagram.com/dava_m

Ксения подчеркнула, что любит и Филиппа, и Нателлу, но вторая сболтнула лишнего. "Безусловно, Нателла пи***нула лишнего, но такое бывает. Иногда что-то ляпнешь, а потом 20 раз объясняешь, что ты имел ввиду. Я уверена, что с Нателлой именно такая история", – сказала Собчак.

Она добавила, что возможно, по этой причине Крапивина разорвала деловые отношения с Лободой – у певицы большая ЛГБТ-аудитория, а продюсер не захотела извиняться за свои слова.

В ролике Ксения также спародировала видео Филиппа Киркорова, а также задалась вопросом к поп-королю: "Это был каминг-аут или стеб?".

Напомним, что Крапивину возмутило появление Бедросовича и Давы на красной дорожке "МУЗ-ТВ", куда те пришли в сопровождении мужчин с голыми торсами и розами.

Позже Крапивина обвинила Киркорова в пропаганде моральных уродов и извращенцев.

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