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Что за драма вокруг кинопремии Золотой глобус? Коротко, объясняем

Сегодня, 14:17

На днях американский актер Том Круз присоединился к бойкоту кинозвезд против премии "Золотой глобус". После того как ее жюри разоблачили в коррупции и нетолерантности, произошел настоящий скандал

Пока Европа обсуждала "Евровидение-2021", в Голливуде разразилась драма вокруг кинопремии "Золотой глобус", которую еще называют вторым "Оскаром". А причиной тому стала уже знакомая всем тема западной толерантности, которая набирает все больших оборотов.

Том Круз дерзко возвращает свои статуэтки "Золотого глобуса" организаторам, Скарлетт Йоханссон намекает на "сексистские вопросы и замечания" жюри кинопремии, а крупнейший телеканал NBC, который ежегодно транслировал церемонию, отказывается это делать в 2022-м году. Ко всему прочему еще и Netflix, который смотрит каждый второй подросток на планете, разрывает сотрудничество с "глобусом". Так что же творится в Голливуде и к чему идет скандал? Попробуем разобраться.

Том Круз на "Золотом глобусе"
Том Круз на "Золотом глобусе"
Фото: Getty Images

Бойкот премии "Золотой глобус"

Бойкотировать "Золотой глобус" начали в феврале, когда Los Angeles выпустила разоблачительную статью и рассказала, что в жюри кинопремии нет темнокожих. Также издание обвинило штаб-квартиру HFPA (Голливудской ассоциации иностранной прессы), которая присуждает "Золотой глобус", в коррупции.

После давления руководство HFPA пообещало повысить прозрачность и разнообразие среди жюри. Поэтому 28 февраля, на церемонии награждения "Золотого глобуса", победителей уже выбирали с оглядкой на мнение общественности.

Несмотря на это нападки представителей киноиндустрии на премию не прекратились. Активисты и вовсе предложили членам организации уволиться. Вскоре один из членов HFPA Филипп Берк бл исключен из Ассоциации после того, как назвал движение Black Lives Matter "расистским движением ненависти".

Скарлетт Йоханссон заговорила о сексуальных домогательствах

Скарлетт Йоханссон на "Золотом глобусе"
Скарлетт Йоханссон на "Золотом глобусе"
Фото: Getty Images

Скандал продолжил развиваться, когда актриса Скарлетт Йоханссон заявила о сексистских замечаниях и вопросах со стороны членов Голливудской ассоциации. По мнению кинозвезды, они были близки к сексуальным домогательствам.

К ней присоединился ее коллега по "Мстителям" актер Марк Руффало, который написал, что реформы HFPA "обескураживают". Он отметил, что хоть и получил награду "Золотой глобус" в этом году, не может гордиться или радоваться этому.

Netflix, Amazon и WarnerMedia присоединились к протесту

Тем временем гиганты Netflix, Amazon и WarnerMedia решили прекратить сотрудничество с Голливудской ассоциацией до тех пор, пока в ней не будет решена проблема инклюзивности. Компании требуют от "Золотого глобуса" реформ.

Том Круз отдал три статуэтки "Золотого глобуса"

Том Круз вернул награды "Золотой глобус"
Том Круз вернул награды "Золотой глобус"
Фото: Getty Images

И вот, буквально вчера, Том Круз поддержал протест кинозвезд и дерзко вернул свои статуэтки "Золотой глобус" Голливудской ассоциации. Актер получал эту награду трижды: за лучшую мужскую роль в фильме "Рожденный 4 июля", за лучшую мужскую роль в фильме "Джерри Магуайр", а также за роль второго плана в картине "Магнолия".

Смотрите, как выглядели звезды на виртуальной церемонии "Золотой глобус-2021".

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