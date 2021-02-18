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Камалия не могла выйти замуж из-за психологической травмы: "Было очень страшно"

Сегодня, 19:00

В 20 лет артистка встретила мужчину, который уговаривал ее пожениться

О личной жизни певицы Камалии, которая отреагировала на оскорбления Оли Поляковой, до ее свадьбы с супругом Мохаммадом Захуром сейчас мало кто вспоминает. Пара вместе 18 лет, однако певица призналась, что когда-то не хотела выходить замуж за возлюбленного. Более того, из-за психологической травмы Камалия долгое время не могла подпускать к себе мужчин.

До Мохаммада Захура у певицы был поклонник, который заставил ее изрядно понервничать.

"Мужчина влюбился, он мне тоже нравился, но у него было с головой не в порядке. Потому что он сказал, что пока не будет штампа в паспорте, он меня в Киев из Крыма не отпустит. Мне совершенно не хотелось выходить замуж, мне было тогда только 20 лет. Пришлось бежать. Это было очень страшно. И я бежала просто посреди ночи с сумкой, в кустах ночевала, чтоб утром попасть на поезд", – вспомнила Камалия.

Камалия с мужем Мохаммадом Захуром
Камалия с мужем Мохаммадом Захуром
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

По словам певицы, после этого случая у нее осталась психологическая травма – долгое время она вообще не подпускала к себе мужчин и собиралась прожить всю жизнь, будучи одинокой.

Но встреча с Мохаммадом Захуром все изменила, и уже через два месяца после знакомства певица вышла за него замуж. Хотя на самом деле вообще этого не планировала и сомневалась перед свадьбой.

"Я говорила ему, что замуж не хочу. Вот мы с тобой встречаемся и хорошо. Мы должны друг друга узнать побольше, вдруг у нас будут разногласия", – поделилась Камалия.

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Однако Захуру удалось обманом жениться на певице. Он привез Камалию в Пакистан якобы на свадьбу друга, а на самом деле устроил праздник и сделал предложение певице. Камалия, конечно, не смогла устоять. Супруги счастливы вместе 18 лет, они воспитывают двух дочерей.

Кто еще из звезд сомневался перед свадьбой, смотрите в сюжете:

Напомним, Камалия призналась, какой самый дорогой подарок ей делал супруг-миллионер.

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