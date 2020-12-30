Камалия прокомментировала свой визит в онкоцентр: "Обязательно следите за своим здоровьем"

Певица обратилась к женщинам с важным призывом

Камалия в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" обратилась ко всем женщинам с важным призывом.

Этот год оказался непростым для многих людей. В семье звезды Камалии тоже не обошлось без осложнений. Практически всех поклонников звезды, а также ее коллег по сцене удивила геолокация – Национальный институт рака, когда 20 ноября Камалия опубликовала в Facebook пост:

"Я родилась в рубашке, и у меня очень сильный ангел-хранитель, который ведет меня за руку и не отпускает ее! Спасибо Господу Богу за него! Никогда не перестану благодарить! Спасибо, что все вовремя! Жизнь прекрасна!".

Команда "Зіркового шляху" отправилась в гости к певице, чтобы узнать, почему пришлось обратиться в национальный институт рака.

Камалия Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Я сейчас не готова на эту тему общаться, – сказала певица в интервью для канала "Украина". – Все хорошо. Все живы и здоровы. Я позже дам интервью отдельно по этому поводу".

По словам Камалии, будущее интервью будет специально для женщин.

"Единственное, что я хочу сказать: обязательно следите за своим здоровьем, – поделилась героиня программы "Зірковий шлях". – Потому что даже в онкологии большая разница – на каких стадиях человек проходит лечение".

Камалия пока не раскрывает причину своего визита, но обратилась в программе "Зірковий шлях" ко всем женщинам с очень важным заявлением.

"Если вас что-то тревожит, если появились какие-то сомнения – не откладывайте визит к врачу, – посоветовала певица в интервью для канала "Украина". – Не бойтесь и обязательно обратитесь к специалисту".

Напомним, Камалия показала, как прошло ее обследование в Германии. Ранее Камалия победила коронавирус и рассказала о здоровье мужа.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться