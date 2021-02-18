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Камалія не могла вийти заміж через психологічну травму: "Було дуже страшно"

Сьогодні, 19:00

У 20 років артистка зустріла чоловіка, який умовляв її одружитися

Про особисте життя співачки Камалії, яка відреагувала на образи Олі Полякової, до її весілля з чоловіком Мохаммадом Захуром зараз мало хто згадує. Пара разом 18 років, однак співачка зізналася, що колись не хотіла виходити заміж за коханого. Більш того, через психологічну травму Камалія довгий час не могла підпускати до себе чоловіків.

До Мохаммада Захура у співачки був шанувальник, який змусив її добряче понервувати.

"Чоловік закохався, він мені теж подобався, але у нього було з головою не в порядку. Тому що він сказав, що поки не буде штампа в паспорті, він мене до Києва з Криму не відпустить. Мені зовсім не хотілося виходити заміж, мені було тоді лише 20 років. Довелося бігти. Це було дуже страшно. І я бігла просто посеред ночі з сумкою, в кущах ночувала, щоб вранці потрапити на поїзд", – згадала Камалія.

Камалія з чоловіком Мохаммадом Захуром
Камалія з чоловіком Мохаммадом Захуром
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

За словами співачки, після цього випадку у неї залишилася психологічна травма – довгий час вона взагалі не підпускала до себе чоловіків і збиралася прожити все життя, будучи самотньою.

Але зустріч з Мохаммадом Захуром все змінила, і вже за два місяці після знайомства співачка вийшла за нього заміж. Хоча насправді взагалі цього не планувала і сумнівалася перед весіллям.

"Я говорила йому, що заміж не хочу. Ось ми з тобою зустрічаємося і добре. Ми повинні один одного дізнатися побільше, раптом у нас будуть розбіжності", – поділилася Камалія.

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Однак Захуру вдалося обманом одружитися зі співачкою. Він привіз Камалію в Пакистан нібито на весілля друга, а насправді влаштував свято і зробив пропозицію співачці. Камалія, звичайно, не змогла встояти. Подружжя щасливе разом 18 років, вони виховують двох доньок.

Хто ще з зірок сумнівався у партнерові перед весіллям, дивіться в сюжеті:

Нагадаємо, Камалія зізналася, який найдорожчий подарунок їй робив чоловік-мільйонер.

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