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Самые странные первые свидания звезд с любимыми: ожидание у метро и спонтанное предложение

Сегодня, 14:30

Украинские звезды вспомнили первые свидания со своими мужьями

Когда как не в канун Дня святого Валентина вспоминать романтические истории? Первые свидания героев нашей подборки такие разные и интересные. Журналисты программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" узнали, как прошли первые романтические встречи знаменитостей.

Ирина Билык

История любви Ирины Билык и ее мужа Аслана Ахмадова началась романтично. Певица услышала голос Аслана Ахмадова по телевизору и поняла: он будет ее мужем. А через несколько дней артистка уже спешила на встречу с ним. Для нее это было свидание, а для него просто встреча по работе – они должны были обсудить предстоящую фотосессию.

Ирина Билык и Аслан Ахмадов
Ирина Билык и Аслан Ахмадов
Фото: Instagram

".Мы встретились с ней в кафе. Она сидела такая вся нервничала, не знала, что говорить, была похожа на беззащитное такое создание, очень ранимая", – вспомнил муж Ирины Билык.

Певица призналась, что тогда она очень переживала, но помнила, почему они встретились.

Если вы решили 14 февраля пригласить на свидание человека, который давно нравится и хотите его удивить – мы подготовили 14 креативных идей ко Дню святого Валентина.

Камалия

Камалию с ее будущим мужем Захуром познакомили общие знакомые. Тогда певица еще исполнила несколько песен и покорила миллиардера – они обменялись телефонами. А первое их свидание состоялось через несколько дней. Захур пригласил Камалию на обед и удивил спонтанным предложением.

"Он мне сделал признание чистосердечное: давай жить вместе. Я выпучила глаза на него, смотрю, и думаю: или что-то с мужчиной не так, или я не поняла, или он шутит",- рассказала артистка

Камалия с мужем
Камалия с мужем
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Певицу такое предложение удивило и она призналась, что не знала как реагировать на слова Захура. Но миллиардер не собирался сдаваться. Камалия и Захур сходили еще на несколько свиданий, и только потом певица сказала "да".

Сергей Бабкин

Первое свидание с Сергеем Бабкиным его супруга Снежана никогда не забудет. Она мерзла на морозе около метро и ждала артиста. А он опаздывал на два часа, потому что пошел с другом на охоту в лес. Ну и это оказалось не все, изначально пара договорились пойти в ресторан. Конечно же, Снежана подготовилась к встречи – каблуки, платье, дубленка. А вот у Сергея был особенный дресс-код: со шлейфом лесного костра, дыма и алкоголя.

Сергей и Снежана Бабкины
Сергей и Снежана Бабкины
Фото: instagram.com/babkin_official

"Про себя думаю: Боже, что же меня угораздило, такую красивую, пойти на свидание с таким … сказочным парнем. Красивым, но необычным", – призналась Снежана.

Но, не смотря на все, пара все-таки сходила на свидание в ресторан.

Екатерина Кухар

Свое первое свидание Екатерина Кухар и Александр Стоянов помнят хорошо. Будущие супруги пошли погулять по набережной на Оболони.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов
Екатерина Кухар и Александр Стоянов
Фото: пресс-служба

"Это для меня может быть было свидание, а Катя просто решила со мной встретиться пообщаться. Потому что я так долго напрашивался. Решила со мной встретиться, пообщаться по поводу работы, балета, планов. Я ж типа был ее партнером", – рассказал муж балерины.

Екатерина призналась, что тогда для нее это тоже было свидание, но изначально она не хотела идти– ее уговорила мама.

Больше историй звезд смотрите в программе "Зірковий шлях":

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Источник: Ексклюзив "Зіркового шляху"
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