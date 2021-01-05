Камалия об ужасных последствиях коронавируса: "Появились головные боли"

Муж Камалии поделился, как относится к вакцинации

В программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" семья певицы Камалии рассказала, как перенесла коронавирус, и что супруги думают о мерах предосторожности. Певица призналась, что пока не решается пройти процедуру вакцинации от коронавируса.

"Не знаю, я еще в раздумьях. Это такой сложный вопрос", – рассказала Камалия.

Камалия и Захур с детьми Фото: пресс-служба

"Абсолютно несложный вопрос. Вакцинацию надо делать. Обама, Буш и Клинтон сказали, что будут делать ее на публике", – сказал муж певицы Захур

Камалия, Захур и их дети переболели коронавирусом, последствия которого ощущают до сих пор.

"Если ты выздоровел – это еще ничего не значит. Потому что после перенесенной болезни у тебя продолжают недостаточно функционировать легкие, сердце и нервная система", – поделился герой программы "Зірковий шлях".

Певица Камалия Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Захур говорит, что коронавирус повлиял даже на память. Я заметила, что у меня появились головные боли и бывает так, что меняется настроение", – рассказала певица.

Камалия также поделилась, как перенесли коронавирус ее дети.

"У Мирабеллы все прошло буквально за 1-2 дня. Арабелла вроде как болела, но при этом тест был отрицательным", – сказала Камалия.

В доме осталось всего два здоровых человека: повар и одна горничная. Поэтому семья разделила все домашние заботы.

"Я больше медсестрой работала. Делала всем инъекции, раздавала пилюли, когда нужно было, заправляла ингаляторы. Я же окончила медицинский колледж", – призналась певица в эфире программы "Зірковий шлях".

Смотрите "Зірковий шлях" в 9:30 в эфире телеканала "Украина".

Ранее Камалия прокомментировала свой визит в онкоцентр.

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